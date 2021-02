"Sulle spiagge libere il Comune di Sarzana vuole riproporre degrado della scorsa estate?"

Sarzana - Val di Magra - L'esponente di Siamo Sarzana in consiglio comunale, Beatrice Casini, ha presentato un'interpellanza al sindaco e all'assessore al demanio Baroni in merito alla gestione delle spiagge libere di Marinella in vista della prossime stagione estiva, alla luce anche dei problemi che si erano verificati in quella del 2020. In particolare la consigliera di opposizione chiede “quali iniziative intende assumere la giunta per evitare il riproporsi, sul tratto che dal Bagno Roma giunge al Bagno Sport e Natura Beach, della situazione di grave degrado e abbandono che ha caratterizzato le ultime due stagioni estive”.

Casini chiede inoltre “se la giunta intende gestire direttamente la spiaggia libera di Marinella e nel caso quali iniziative intende assumere per rendere quel tratto di spiaggia dignitoso e sicuro. Nel caso in cui decida di affidarlo in gestione – conclude – riferisca su quali risorse economiche i privati dovrebbero far conto per sostenere i scosti della gestione ed ottenere un equo profitto”. La consigliare infatti ripercorre i problemi riscontrati in particolare nella passata stagione con il bando per la gestione dei 350 metri di litorale – che aveva portato poi anche alle dimissioni del consigliere Iacopi – e sottolinea come il Comune abbia “scientemente ritenuto di non volersi dotare di un Piano di utilizzazione delle arre demaniali” e “determinato la revoca dei contributi concessi” e “l'imbarazzante condizione delle spiagge libere a cui abbiamo dovuto assistere nelle ultime due stagioni estive e che pare riproprorsi anche in quella 2021”.