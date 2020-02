"Sulla strada di Buonviaggio solo strumentalizzazioni"

Sarzana - Val di Magra - Il presidente della Provincia della Spezia Pierluigi Peracchini replica a Italia Viva in merito alla situazione della strada provinciale n.16 “Buonviaggio-Vezzano Ligure”.

“L’ennesimo intervento di Italia Viva sulla viabilità provinciale lascia basiti - si legge in una nota -. Oggi l’esponente Roberto Maldini di Vezzano Ligure mi accusa di scaricare sui cittadini il problema della frana intervenuta sulla SP 16 tra Buonviaggio e il bivio per Carozzo. Tipico di un modello culturale giacobino e leninista, il tenore di quell’intervento vorrebbe insinuare un atteggiamento inerte del sottoscritto e della Provincia della Spezia quasi che il problema delle risorse necessarie a ripristinare quel tratto di montagna e di strada sia tutto nell’Ente di via Veneto”.

“Ribadisco – si legge nella nota - come, anche a seguito della recentissima assegnazione di risorse da parte di Regione Liguria sulle emergenze scaturite con gli eventi meteo del 2018, tutto il Settore Tecnico della Provincia sia al lavoro già da tempo per assumere provvedimenti utili a finanziare i cantieri sia sulla SP 16, sia sulle altre urgenze che stiamo affrontando nei territori di Follo, Pignone e Levanto. Quello che stupisce negli interventi che si susseguono da parte dei vari esponenti del partito di Renzi è lo scrupolo falso e maldestro con cui accusano Provincia e Regione mentre, invece, costoro continuano a tacere

sull’inettitudine del Governo che loro stessi sostengono.

Se Conte e i gruppi Parlamentari di maggioranza, tra cui Italia Viva, volessero ascoltare le proposte che le Province, tramite UPI e il sottoscritto, e il Presidente Toti avanzano da molte settimane allora sì che potremmo avere risorse non solo per il tratto di strada che interessa Maldini ma anche per pianificare i molti interventi che interessano tutte le comunità della nostra Provincia”.

“Il silenzio strumentale sulle evidenti e ingiustificabili colpe del Governo mina la credibilità e la sincerità degli appelli come quelli che, con cadenza quasi analoga a un rotocalco, Italia Viva predica contro la Provincia o Regione Liguria - si legge ancora nella nota -. Non da meno, invito tutti a non alimentare allarmismi: il problema sulla SP 16 esiste ed è una priorità per tutta l’Amministrazione Provinciale. È tuttavia inaccettabile che Italia Viva per bulimia di illazioni contro il sottoscritto, contro l’ente provinciale o contro Regione Liguria voglia far credere alla cittadinanza che il centro storico di Vezzano Ligure sia isolato e irraggiungibile. Infatti, oltre alla viabilità comunale, il tratto di SP 16 che sale dall’incrocio di Fornola è percorribile. E così anche la Ripa che, dopo l’apertura del tunnel che Regione Liguria e Provincia hanno realizzato (non il Governo), ha visto in questi quattro mesi di significativi eventi meteo solamente due interruzioni temporanee. L’uso distorto e strumentale di informazioni infondate per mascherare le proprie colpe governative e per far dimenticare alla popolazione che Italia Viva e il suo leader sono gli autori dello smantellamento delle Province, è veramente insopportabile”.

“La Provincia della Spezia - si legge nella nota del presidente - dal biennio 2013/14 è in predissesto per le scelte operate sia dalle amministrazioni di sinistra sia dai Governi Renzi, Delrio, Gentiloni: invito, per l’ennesima volta, gli esponenti della maggioranza parlamentare tra cui Italia Viva, a impegnarsi affinché il Governo ci riconosca le risorse per le emergenze di dicembre scorso tra le quali vi è proprio la SP 16. Se poi qualcuno ritiene di saper amministrare senza risorse, sono disponibile a valutare la cessione delle competenze su quella strada ad altri enti da loro amministrati e così potremo osservare la misura dei fatti sulle parole”.