"Sui velox vittoria politica di Forza Nuova"

Sarzana - Val di Magra - “Forza Nuova La Spezia registra la vittoria politica ed ora continua la sua operosità per limitare i “danni” causati dalle “ingiuste” multe”. Lo annuncia la segreteria provinciale del gruppo, che aggiunge: “La vittoria politica sta nel fatto che da notizie ufficiose il limite in quel tratto di strada sarà elevato dai 50 km (vero limite per fare cassa e non sicurezza) a un più ragionevole 70 km dove la sicurezza è ampiamente tutelata e gli automobilisti non saranno inconsapevoli vittime di una trappola. Infatti come è stato rilevato l’altissimo numero di contravvenzioni elevate si attesta per uno sforamento tra i 55 e 75 km orari. Quindi? Quindi l’Amministrazione Comunale ha riconosciuto (tardi) di avere sbagliato e solo perché pressata dalle energiche proteste dei cittadini e dalla pressione politica. Forza Nuova ora pone il problema e chi ha già pagato e subito decurtazioni di punti patente per un limite di velocità ora ritenuto sbagliato anche dalle istituzioni? C’è una risposta c’è una via d’uscita? Al contrario per chi non ha ancora pagato la via dei ricorsi è aperta. Conseguentemente dopo la vittoria politica si impone anche una “vittoria” legale viste le numerose irregolarità dell’autovelox.

Come al solito ricordiamo i numeri della nostra Segreteria 3384995869 oppure laspezia@forzanuova.info. Oppure contattare direttamente lo studio dell’Avv. Cesare Bruzzi Alieti con sede in La Spezia via G. Pascoli nr 32 (zona piazzale Kennedy) . Numeri di telefono 0187500550 , mail cesarebruzzi@libero.it.

COMUNQUE ATTENZIONE A TUTT’OGGI CAMPEGGIA ANCORA IL LIMITE DEI 50 KM , QUINDI NON FIDATEVI O NON FATTE AFFIDAMENTO AI 70 KM FINCHE’ NON VEDETE IL RELATIVO CARTELLO”.