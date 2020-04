“Spesa per tricolore sulla Fortezza è una baggianata, date più soldi alle famiglie”

Sarzana - Val di Magra - “E' vero che il Comune vuole spendere 2.500 euro per illuminare con il tricolore la Fortezza?”. Si è aperta con questa domanda del consigliere di opposizione Paolo Mione (Sarzana per Sarzana) la seduta odierna della Commissione bilancio presieduta da Beatrice Casini e tenutasi ovviamente in via telematica in vista del prossimo consiglio comunale, il primo che si svolgerà in questa forma.

A rispondere al quesito è stato l'assessore al bilancio Baroni, che ha spiegato: “Per il momento l'importo di 2.400 euro per illuminare la Fortezza è stato tolto dalle spese di quanto era stato previsto per i capitoli della cultura visto che hanno ancora disponibilità non esento stati utilizzati per i mesi di marzo e aprile. Abbiamo avuto anche disponibilità da un soggetto privato che collabora con il nostro Comune – ha aggiunto – per sponsorizzare l'iniziativa ed è molto probabile che si segua questa soluzione. La spesa – ha inoltre sottolineato il membro della giunta Ponzanelli – poteva essere considerata non necessaria ma forse è opportuna visto che può stimolare il senso di appartenenza alla comunità e alla nazione”.

“Mi sembra una baggianata – ha replicato Mione – non sappiamo nemmeno perché e per chi si farà visto che sono tutti chiusi in casa. Date 70 euro per i buoni spesa e ne spendete 2.400 per illuminare la Fortezza? Devolveteli a favore delle famiglie. Il resto sono chiacchiere”.



B.M.