"Sostegno al commercio, non bastano gli interventi una tantum"

Sarzana - Val di Magra - “L’amministrazione ha annunciato nuove misure a sostegno delle attività commerciali e produttive. Bene, è una buona notizia soprattutto perchè, si legge, adottate in sinergia con le associazioni di categoria. Associazioni che si sono sedute allo stesso tavolo dell’amministrazione già ad ottobre grazie al pressing e all’intervento di Italia Viva che ha chiesto (e ottenuto) la commissione bilancio dedicata alle misure di rilancio.

C’è bisogno però di una visione chiara per questo 2021, non bastano interventi a spot e una tantum, auspichiamo tutti che il 2021 sia l’anno del rilancio ecco perché dobbiamo essere pronti. Saldi e vendite promozionali di gennaio/ febbraio sono il primo banco di prova, dobbiamo pensare al rilancio dei consumi, più potere d’acquisto a chi compra e maggiori introiti per chi vende possono creare un circolo virtuoso importante.

Ad esempio sul tema sosta, pensiamo ad una politica di agevolazioni sui parcheggi per favorire il ritorno a Sarzana, nella speranza di poter tornare presto a vivere a pieno e in sicurezza la nostra città.”



Umberto Raschi, consigliere comunale di Italia Viva