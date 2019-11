"Sindaco impalpabile, ma un Rampi che sembra Nilde Iotti"

Sarzana - Val di Magra - Intervento di Paolo Bufano, già consigliere comunale di Sarzana fra il 1980 e il 2000



L'innovazione costituita dall'introduzione della diretta streaming delle sedute del Consiglio Comunale di Sarzana si preannuncia davvero preziosa ed interessante.

Per esempio il primo esperimento (la diretta della seduta di consiglio dello scorso 28 novembre) ha consentito a qualche Sarzanese in più rispetto al vigile urbano e al sonnacchioso cronista di turno solitamente presenti di comprendere chi sia il vero 'dominus' di quell'austero (in passato) consesso, ovvero il Presidente Rampi.

Favorito dal ruolo di regolatore dei lavori, il Nostro interpreta le sue funzioni esorbitando da esse in modo evidente. Prima detta la linea dando la parola agli altri con tendenziosi preamboli, poi la ribadisce intervenendo nella sua qualità di capogruppo di Fratelli d'Italia, di seguito la riafferma replicando a tale ultimo titolo ed infine la scolpisce nella roccia chiudendo i lavori sulla pratica quale presidente del consiglio.

Il tutto favorito dal fatto che un regolamento demenziale impedisce agli assessori, una volta illustrata la loro pratica, di intervenire nel dibattito sulla stessa (anche se di questi tempi ciò consente loro di risparmiarsi brutte figure supplementari...).

E tutto ciò avviene nonostante l'impalpabile presenza del Sindaco.

Il tutto - naturalmente - in un clima di devota sudditanza anche da parte dei 'peones' (che pure già si guardano in cagnesco fra loro), i consiglieri di maggioranza, rispetto ad alcuni dei quali per vero lo streaming avrà forse almeno la funzione di scoraggiarne le frequenti roboanti e disdicevoli uscite...

Dunque fra una gigioneria, una battuta colta, un rimbrotto, il nostro Rampi imperversa indisturbato e così si sente il Presidente del Consiglio, ma quello plenipotenziario degli anni fra i 20' e i 40' del 900', di grata memoria...

Qualcuno criticava Mione perché interpretava il ruolo in modo non abbastanza notarile, ma al cospetto di Rampi Mione sembrava Nilde Iotti..



