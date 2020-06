"Sindaca si allontana e pratiche non vengono eseguite, serve presidente del consiglio"

Sarzana - Val di Magra - Un presidente del consiglio tout court, regolarmente votato dal consiglio, e non il sindaco che ne fa le veci, come del resto previsto dalle norme per i comuni sotto i 15mila abitanti. Questo l'auspicio di Angelo Zangani, consigliere comunale a Santo Stefano Magra, recentemente fuoriuscito dalla maggioranza e dal gruppo di Italia Viva, entrando nel misto.

“Si verifica sempre più spesso l’allontanamento del sindaco dai banchi del consiglio – afferma l'esponente socialista - e a seguito di decisioni prese con odg o interpellanze le stesse non trovano esecuzione. Il gruppo più numeroso della maggioranza consigliare è Italia Viva alla quale potrebbe andare la presidenza, così come ai gruppi di minoranza maggiormente rappresentativi potrebbe andare la vicepresidenza. L’impegno del presidente del consiglio è tale che non può essere ricondotto alla sola funzione della seduta del consiglio comunale, bensì alla preparazione dello stesso e inoltre al controllo che gli uffici diano seguito a quanto approvato in consiglio”. Zangani rileva poi che “al presidente del consiglio deve essere riconosciuta un’indennità pari a un terzo di quella che compete al sindaco, individuata nel capitolo di spesa per la mancata nomina dell’assessore, del quale si avverte la mancanza nell’attività complessiva comunale e che potrebbe essere superata con la nomina del presidente del consiglio”. L'ex assessore chiede quindi, con un ordine del giorno che sarà discusso domani in consiglio, che venga istituita la figura del presidente del consiglio comunale.