"Sindaca impari a rispettare critiche politiche e decisioni magistratura"

Sarzana - Val di Magra - "I provvedimenti giurisdizionali non si criticano, si impugnano" recita un celebre brocardo ben noto a tutti gli operatori del diritto.

Per questo la reazione della sindaca Ponzanelli al provvedimento che ha disposto l'archiviazione della sua querela per diffamazione proposta contro un gruppo di colleghi che ne aveva criticato alcuni imbarazzanti partners di maggioranza e di giunta è una reazione davvero sbalorditiva. Soprattutto da chi - provenendo come lei da un versante politico che aborrisce il giustizialismo - sembra invece avere nostalgia degli abrogati reati di opinione.

Dopo aver finto di scoprire solo adesso che quella lettera aperta non era un attacco al suo onore e alla sua dignità personale, la sindaca ci invita alla "continenza verbale" (quella stessa continenza verbale che proprio il Gip ha riconosciuto espressamente nel nostro scritto!) e a non nasconderci dietro la toga di avvocati, dopo averci in precedenza accusato di averla 'sventolata' ( espressioni enigmatiche e fumose, segnale inequivoco della volontà di 'buttare la palla in tribuna' fingendo di ignorare che il Gip - prima di evocare, in via subordinata, la scriminante del diritto di critica - ha negato proprio la sussistenza degli elementi costitutivi - la condotta, l'evento ed il dolo - del reato di diffamazione).

Poi passa in rassegna i valori che dovrebbero caratterizzare la comunità dei Sarzanesi: democrazia, libertà, rispetto, solidarietà, senza accorgersi che si tratta proprio dei valori che sono stati spesso documentatamente contraddetti da alcuni dei suoi partners di giunta e di maggioranza.

Infine, dopo avere attaccato a testa bassa, con sorprendente disinvoltura e quasi irridendolo, il merito di quanto deciso dal GIP, conclude con un universale appello al rispetto, del tutto immemore del fatto che non solo il GIP, ma anche il Pubblico Ministero hanno ritenuto che proprio nessuno le abbia - nell'occasione - mancato di rispetto...

Sarebbe bene dunque che - dopo il boomerang che ci ha lanciato addosso e che le è tornato sulla testa - la sindaca imparasse lei a rispettare i suoi contraddittori e le decisioni della Magistratura, invece di arrampicarsi sugli specchi nel tentativo di avere ad ogni costo l'ultima parola.



Gli avvocati autori della lettera

Emilia Amato, Marina Battistini, Paolo Bufano, Francesca Castagna, Daniele Castagna, Carlotta Furter, Maurizio Giannarelli, Alberto Spadoni.