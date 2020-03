"Sgravi e agevolazioni per cittadini e attività commerciali"

Sarzana - Val di Magra - I consiglieri comunali di Italia Viva Beatrice Casini e Umberto Raschi hanno presentato oggi una proposta di emendamento al bilancio di previsione 2020 per mettere in atto agevolazioni e sgravi fiscali per attività commerciali e famiglie sarzanesi colpite dall'emergenza coronavirus.



“A pagare un prezzo salatissimo sono soprattutto i titolari di attività commerciali, costretti a fare i conti con la costante riduzione di clientela e con dei costi fissi che non possono essere ammortizzati. Unitamente alla solidarietà che a loro rivolgiamo - sottolinea la capogruppo Casini - abbiamo deciso di proporre all'amministrazione comunale di Sarzana, nel pieno spirito collaborativo ed unitario che questa situazione richiede alla Politica tutta, sgravi e agevolazioni da attuare subito, ma per tutti, cittadini e attività commerciali, in vista della prossima approvazione del bilancio di previsione 2020-2022”.



“Riteniamo - aggiunge - siano utili tutte le misure e incentivi messi in campo dallo Stato ma crediamo che anche a livello locale si possa e si debba necessariamente fare qualcosa. Non bastano più gli annunci, servono impegni precisi, scritti nero su bianco. Il momento è adesso per due motivi, perché famiglie e imprese hanno necessità di un concreto sostegno adesso e perché stiamo per approvare il bilancio di previsione dell'anno in corso, e quindi rientriamo perfettamente nei modi e nei tempi per apportare modifiche straordinarie a favore di famiglie e imprese".

Nel dettaglio i due consiglieri chiedono una moratoria di sei mesi su Tari, Cosap, Imu e sospensione dei termini delle cartelle esattoriali. Inoltre viene sollecitata la riduzione, in via straordinaria e per l'anno 2020, dell'aliquota addizionale comunale dell'Irpef da 0,8% a 0,6% verso tutti i cittadini sarzanezi. E infine di considerare esenti dal pagamento dell'addizionale comunale Irpef i soggetti che nell'anno di riferimento conseguono un reddito complessivo inferiore a 22mila euro, a differenza del limite oggi imposto che è pari a undicimila.