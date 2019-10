Sarzana - Val di Magra - “A Toti e Peracchini va riconosciuto il merito di aver cercato in ogni modo di rivitalizzare un progetto nato evidentemente con poche possibilità di essere portato a termine. Oggi però occorre guardare al futuro e non al passato”. Così il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli in merito alla situazione di stallo del nuovo Felettino nella quale il San Bartolomeo potrebbe recitare un ruolo più importante per la sanità provinciale. “Non solo i sarzanesi ma tutti i cittadini del territorio – prosegue – chiedono tempi certi sulla realizzazione del nuovo ospedale e vogliono chiarezza anche su quello che sarà lo scenario nel tempo che intercorrerà”.



La posizione del sindaco è chiara: “O si parte in tempi brevissimi oppure è meglio chiudere il cantiere e rifare una nuova gara ma in ogni caso dovremo attendere ancora altri cinque anni. Non si può vivacchiare in attesa del nuovo Felettino, serve un piano straordinario per la gestione di questo periodo e un percorso che includa anche il San Bartolomeo. I servizi possono essere aumentati perché il nostro ospedale può fare la sua parte”.