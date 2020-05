"Senza rampe per la A12 rischiamo blocco della circolazione"

Sarzana - Val di Magra - L’amministrazione Comunale di Vezzano Ligure è fortemente preoccupata "per la grave situazione che si è venuta a creare nelle frazioni di Bottagna e Fornola in conseguenza dell’aumento del flusso di autoveicoli, creatosi negli ultimi giorni, nell’unica arteria (dopo il crollo del ponte di Albiano, ndr) rimasta di transito e di collegamento tra la bassa Val di Vara e la Val di Magra, nonché la Lunigiana, ossia la S.P. della Ripa". Lo si legge nella nota diffusa dal sindaco Massimo Bertoni assieme alla giunta.

"Situazione allarmante già ora - proseguono dal governo vezzanese -, che siamo nella fase 2 dell’emergenza Covid-19 e quindi con un traffico decisamente ridotto rispetto alla normalità, ma che è inevitabilmente destinata ad aggravarsi drasticamente quando, tra pochi giorni, si tornerà ad una fase di maggiore libertà di spostamenti nel territorio. Pertanto riteniamo sia urgente e primario, da parte degli Organi competenti, un impegno straordinario, e rapido, finalizzato alla realizzazione delle rampe sull’autostrada A12; riteniamo, infatti, che quest’intervento sia l’unico possibile da realizzare in tempi brevi, e che potrà portare benefici alle problematiche suddette. E’ evidente che in mancanza dell’esecuzione di queste opere, l’immediata conseguenza sarà un caos sulla viabilità provinciale nei due nodi di Bottagna e Fornola, già ad oggi fortemente ingolfate, che potrà sfociare facilmente in un blocco della circolazione degli autoveicoli".