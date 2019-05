"Segnali positivi nel bilancio sarzanese. E ora liquidare le partecipate in perdita"

Sarzana - Val di Magra - "Nella seduta del consiglio comunale del 30 aprile è stato approvato il rendiconto 2018. Pesante l’eredità lasciata dalle precedenti amministrazioni in quanto è stato accertato un debito di oltre 28 milioni di euro pari a circa 1.275 euro per ciascun residente di Sarzana, neonati compresi. Se consideriamo che il comune di La Spezia, che ha circa 5 volte gli abitanti di Sarzana, ha un debito pari a circa 48 milioni di euro, otteniamo la consapevolezza della disastrosa situazione in cui sono stati lasciati i nostri conti pubblici". Così via social il gruppo di centrodestra Sarzana popolare. "Drammatica la situazione di alcune della partecipate del Comune di Sarzana - continuano i 'costiani' sarzanesi - in quanto, oltre ad avere passività pregresse che ricadranno inesorabilmente sui bilanci 2019 e 2020, registrano ulteriori perdite per oltre 200mila euro. Si auspica la rapida liquidazione delle stesse per non dover andare incontro a ulteriori debiti nei prossimi anni. Si evidenziano però i primi segnali positivi in quanto è stato accertato l’ aumento del fondo cassa grazie alle minor spese effettuate nell’anno 2018 e una diminuzione del disavanzo di circa 900mila rispetto alle previsioni. La situazione delle casse comunali è sotto gli occhi di tutti ed il lavoro da fare sarà molto".