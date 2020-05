"Segnalare chi abbandona rifiuti è espressione di senso civico"

Sarzana - Val di Magra - "Ricercare i responsabili è un dovere da parte dell'Amministrazione, ma anche segnalarli, quando si riconoscono, da parte dei cittadini è espressione di senso civico”. Così il sindaco di Arcola Monica Paganini al termine del sopralluogo effettuato ieri su tutto il territorio comunale per verificare lo stato dei luoghi pubblici dopo l'avvio della fase 2 a fronte anche del rischio degrado.



“Sedici chilometri quadrati di territorio – ha sottolineato - numerose aree verdi, piazze e luoghi pubblici per i quali l’arrivo della primavera e dell’estate significa invasione del verde. A cui si aggiunge, periodica, la mancanza di rispetto da parte di alcuni individui che abbandonano rifiuti, spesso ingombranti, in luoghi e spazi comuni al di fuori di ogni regola e della decenza. Questo comportamento non solo è una violazione delle regole ma è un costo in più per tutti perché portar via i rifiuti incide come costo extra sul bilancio dell'amministrazione”. Da qui la richiesta di segnalazioni anche da parte dei cittadini “perché – ha aggiunto – per noi non è sempre facile cogliere in flagranza di violazione lo sporcaccione di turno. Cinque vigili sono pochi e saremo costretti a destinare risorse per telecamere sparse ovunque”.



“Circa il problema emergenziale della pulizia dall’erba, per curare costantemente il verde in tutti gli spazi pubblici contemporaneamente occorrono molte risorse. Sia umane che economiche. E un Comune come Arcola, il più povero della Liguria tra quelli di diecimila abitanti, di risorse ne ha poche rispetto ai problemi, alle emergenze e alle necessità a cui deve dare risposte (prima fra tutte la fragilità del territorio messo in pericolo da frane e alluvioni). Malgrado questo e nella consapevolezza che il degrado è il peggior contesto nel quale vivere, stiamo organizzando, anche in carenza di risorse, una serie di interventi mirati al recupero dei luoghi pubblici e del decoro, con la finalità di aumentare anche il senso civico e il rispetto del bene comune. Abbiamo destinato risorse all’acquisto di attrezzature adeguate (che mancavano); da febbraio è stata avviata (non c'era prima) e continuerà una programmazione rigorosa settimanale degli interventi operativi sul verde col personale interno (con 4 operai che devono occuparsi anche di piccole manutenzioni edili); appena la fase 2 post Covid lo permetterà riprenderemo le giornate di pulizia col volontariato; stiamo intensificando le diffide ai proprietari frontisti delle strade e spazi pubblici per l’adeguata pulizia delle proprietà”.

Ma non è tutto perché Paganini ha anche spiegato: “Stiamo avviando il progetto di interventi nelle frazioni che coinvolgerà i percettori del reddito di cittadinanza. Si chiama “Progetto utile per la collettività” e coinvolgerà i beneficiari del reddito di cittadinanza tenuti ad offrire, nell’ambito del patto per il lavoro e l’inclusione sociale, la propria disponibilità a svolgere attività utili nel comune di residenza. Dodici in totale i posti disponibili, sei selezionati dal Centro per l’impiego di Sarzana e sei dai servizi sociali del comune. Il progetto, a cura dell’Assessorato ai Servizi Sociali in coordinamento con Assessorato all’Ambiente e Delegato al decoro urbano, mi vedrà coinvolta con la finalità di unire alla pulizia, il recupero e la manutenzione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei sentieri e riscoprire l'importanza del senso civico, per rendere fruibili luoghi comuni e spazi di particolare pregio e viverli decorosamente. Con la possibilità di lanciare ed incentivare un turismo di itinerari sostenibili in modalità slow, a diretto contatto con la natura la storia e la cultura di Arcola. Anche in costanza di emergenza sanitaria”.

“Le attività riguarderanno proprio sfalcio d’erba, pulizia e riordino, potature, piantumazioni, pulizia dei muri dai rampicanti e segnalazione di aree di degrado. Per tutte le frazioni a contatto con i cittadini.

Queste in sostanza le misure per recuperare decoro ma anche elevare il Senso Civico di parte della cittadinanza che deve tornare a sentire ogni luogo pubblico non di appartenenza dell’Amministrazione ma bene comune da curare e valorizzare. Chi segnala il degrado tiene alta la guardia e lo ringrazio – ha concluso Paganini - l’erba cresce velocemente, e non possiamo tollerarla per molto tempo. Noi stiamo facendo il possibile per riorganizzarci in tempi adeguati, malgrado la burocrazia e la crisi di risorse. Confidiamo però anche nel rispetto delle regole da parte di tutti e nel prendersi cura dello spazio vicino a casa”.