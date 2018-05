"Schifo per i manifesti, non per il Pd. Mi pareva chiaro"

L'assessore regionale Giacomo Giampedrone torna sulla polemica innescata dalle sue parole di sabato scorso. Intanto giovedì scende Toti. Poi toccherà a Salvini e Meloni.

Sarzana - Val di Magra - "La campagne elettorali sono campagne elettorali. In ogni caso, mai mi permetterei di dire che un partito politico fa schifo". Così, a margine della conferenza stampa convocata per illustrare i cofinanziamenti approvati dalla Regione Liguria per lenire una serie di ferite spezzine figlie del maltempo, l'assessore regione Giacomo Giampedrone è intervenuto in merito alle polemiche delle scorse ore, innescate da una sua puntura scoccata sabato scorso all'inaugurazione del point elettorale sarzanese della Lista Toti. "Pensavo fosse chiaro: non parlavo del Partito democratico, lo schifo era una valutazione estetica riferita ai cartelloni Pd messi alle finestre in Piazza Matteotti, che non credo meriti quella roba lì. Ci sono cartelloni, vele, fondi commerciali... Ripeto, è un giudizio estetico. D'altra parte giusto la scorsa estate, vedendo il red carpet della Regione, qualcuno ha detto che stavamo deturpando l'immagine della Liguria".



E a proposito di cose elettorali sarzanesi, questa sarà un'altra settimana calda. Evento clou la calata del presidente Giovanni Toti a Marinella, prevista giovedì prossimo. Programma di massima: sopralluogo dalle 18 - sia nel borgo, sia sul litorale -, poi evento politico in serata. Attesi poi, non per forza nel corso di questa settimana, i leader nazionali di Lega e Fratelli d'Italia, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, pronti a far tappa nei comuni liguri al voto. Con particolare attenzione alle partitissime di Sarzana e Imperia.