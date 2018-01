'Sarzana popolare' spiega il sismabonus. Prossima tappa il turismo

Sarzana - Val di Magra - Si è tenuto a Sarzana presso la sala della Repubblica un convegno di informazione organizzato da Sarzana Popolare dal titolo: “Sarzana zona sismica 2, un rischio da comprendere, un’opportunità da cogliere” che ha visto la partecipazione di numerosi tecnici del settore, ma anche della popolazione, nonostante la tematica potesse apparire ostica e poco attrattiva per i non addetti ai lavori. Un incontro voluto e organizzato da Sarzana popolare, per informare cosa significhi il passaggio di Sarzana in zona sismica 2 a seguito della recente delibera regionale che ha aggiornato la classificazione sismica del territorio regionale dopo gli eventi, anche di magnitudo significativi, che si sono verificati nell’apennino settentrionale in prossimità della nostra regione.

Obiettivo del convegno quello di sensibilizzare la cittadinanza a valutare le opportunità offerte dalla recente normativa fiscale definita “sismabonus”.

Informarsi per comprendere il rischio legato al nostro territorio e valutare le soluzioni utili a tutelare il patrimonio immobiliare ed anche l’incolumità delle persone in caso di terremoto. E stamattina sono state quasi un centinaio le persone, tecnici ma non solo, che nonostante la pioggia hanno scelto di informarsi e capire come sfruttare questa

opportunità ben delineata dai relatori intervenuti.

Tra questi il Dott. Renato Oldoini, presidente regionale di confedilizia,il quale ha preannunciato la concreta esistenza di convenzioni già in atto sul territorio, affinchè la complessa dinamica della cessione del credito sul simabonus possa concretizzarsi in una effettiva riqualificazione del territorio.

Gli ingegneri civili Riccardo Marangoni e Marco Tabardi, che hanno trattato gli aspetti più propriamente tecnici, il commercialista Andrea Gibelli che ha evidenziato i notevoli vantaggi fiscali previsti dalla normativa di settore, l’assicuratore Maurizio Fausto che ha ampiamente evidenziato il vantaggio delle polizze assicurative contro il rischio sismico.

Ha fatto seguito l’intervento del Geom. Riccardo Bertucci, volontario della protezione civile che ha descritto agli intervenuti la propria esperienza personale tra le vittime dei terremoti accompagnando il suo racconto con toccanti fotografie. Il Dipartimento territorio di Sarzana Popolare ha preannunciato la necessità di verificare se le strutture pubbliche del territorio comunale siano state quanto meno oggetto di una perizia tecnica idonea a valutarne il grado di rischio sismico. Approfondirà, pertanto, tale circostanza per conoscere con certezza le condizioni dei luoghi che centinaia di bambini e ragazzi frequentano per istruirsi, fare sport e vivere la comunità. Dopo il dibattito ha chiuso il convegno Roberto Italiani, coordinatore di Sarzana Popolare dando appuntamento alla cittadinanza al prossimo convegno sul turismo.