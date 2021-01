"Sarzana merita un governo capace" e il centrosinistra si compatta

Sarzana - Val di Magra - "Il rinnovo del Consiglio comunale di Sarzana è vicino. Il tempo che ci separa dal 2023 sembra lungo ma siamo convinti vada sfruttato tutto, e sino in fondo. L'obiettivo è quello di costruire un'alleanza solida tra forze civiche, politiche e associative che si riconoscono nell'ampio alveo del centrosinistra e che pensano che questa città abbia bisogno di un nuovo governo.

Nel bilancio dell'Amministrazione precedente, si potevano evidenziare gravi mancanze e soprattutto una cesura netta nei confronti di quel filo conduttore positivo che ha caratterizzato quella sinistra che, dal dopoguerra, aveva guidato la città e portato Sarzana ai massimi livelli. Quella spinta innovatrice, la voglia di costruire una città sempre più bella e vivibile, il fermento culturale, il dialogo e l'ascolto dei sarzanesi sono tutte caratteristiche venute meno.

Oggi conviviamo quotidianamente con problemi che la nuova giunta di destra non riesce a risolvere nonostante le promesse elettorali: dalla percezione sulla sicurezza alla manutenzione ordinaria e straordinaria carente, tanto nelle periferie quanto nel Centro; dal decoro urbano alla promozione culturale, turistica e commerciale per il rilancio della città e delle sue attività; dalle scelte urbanistiche per nulla felici alla mancanza di trasparenza e condivisione delle scelte, è persino venuta meno quella coesione sociale e quel mutuo soccorso cittadino che hanno da sempre caratterizzato Sarzana e i sarzanesi.

È con questo spirito di autocritica per gli errori commessi ma anche di condanna per un' Amministrazione incapace e inerme come quella attuale che ci siamo sobbarcati l'onere e l'onore di avviare un confronto serio per approdare a un tavolo programmatico ampio e unitario.

Gli incontri hanno coinvolto con successo, oltre Italia Viva, Linea Condivisa e Sarzana in Azione, i compagni di Articolo 1, Sinistra Italiana, Circolo Pertini, Verdi, PSI e siAMO Sarzana. Dopo la pausa natalizia sarà la volta del principale partito che avrà il compito, grazie alle sue energie e competenze, di reggere sulle proprie spalle la coalizione: il Partito Democratico.

Crediamo di poter riportare Sarzana ad essere, non solo la capitale della Val di Magra, ma il centro culturale e commerciale di un'area vasta che si estende dalla città della Spezia alla Lunigiana fino a Carrara, Massa e la Versilia.

Uniti possiamo farcela!"





Sarzana in Azione - Alleanza Civica

Linea Condivisa

Italia Viva