"Sarebbe delittuoso lasciar tramontare offerta di Renovo per Marinella"

Il comitato politico del Pd ai liquidatori: "La Tenuta è un presidio irrinunciabile".

Sarzana - Val di Magra - Sul futuro della tenuta di Marinella, e nello specifico sull'offerta presentata da Renovo, interviene anche il comitato politico del Pd di Sarzana che oggi richiama alle proprie responsabilità in particolare i liquidatori della proprietà.

“Renovo ha ribadito la propria volontà di prendere in affitto e gestire l'azienda agrozootecnica di Marinella – spiegano - investendo nel potenziamento e nel rilancio della stessa e delle sue produzioni. È una disponibilità che sarebbe delittuoso lasciar tramontare”.

Il comitato, composto da Bonotti, Bufano, Rossi, Bottiglioni, Castagna, Michelucci e Faenza, puntualizza: “Un'azienda primaria accerta, pur fra mille difficoltà, la possibilità di ristrutturare e rilanciare la Tenuta, scommette sulla valorizzazione del suo marchio storico e mette immediatamente a disposizione cospicui investimenti. Bisogna che sia chiaro a tutti, ed in particolare ai Liquidatori della società proprietaria, che questa dovrebbe essere una buona notizia non soltanto per i dipendenti dell'azienda, in croce da fin troppo tempo, né soltanto per i nostalgici di uno storico marchio e di un prodotto di qualità, o soltanto per coloro che hanno a cuore la salvaguardia della qualità ambientale di quella porzione della piana di Marinella. Dovrebbe essere una buona notizia soprattutto per i liquidatori della società proprietaria e per i creditori di cui essi debbono salvaguardare gli interessi”.



“È fin troppo evidente infatti che la Tenuta rappresenta, agli occhi della generalità dei Sarzanesi, di chi li amministra oggi e di chi li amministrerà domani, un quadrante nevralgico della programmazione territoriale (è imminente la redazione del Puc) ed un presidio irrinunciabile contro la prospettiva di processi edilizi degenerativi e frammentari. Salvaguardare l'unitarietà e la storica destinazione della Tenuta rappresenta dunque la sola possibilità di garantire anche l'unico valore patrimoniale che la stessa può realisticamente esprimere. Creare i presupposti per il suo smembramento significherebbe soltanto - a fronte di una rigorosa regolamentazione urbanistica del comparto - deprimerne irrimediabilmente il complessivo valore. Ci aspettiamo parole chiare al riguardo – conclude il comitato - da tutte le forze politiche presenti a Sarzana”.