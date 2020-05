"Santo Stefano non può sopportare altro traffico"

Sarzana - Val di Magra - Leggo varie interviste, molte polemiche, tipo quelle degli scudieri del governatore che , anche se il ponte è in toscana, pretendono che l'incarico sia dato alla Liguria e a Toti che è così bravo. Per il ponte di Genova che per fortuna sta per finire ci misero oltre 3 mesi per fare il decreto e bisogna ringraziare l'architetto Piano per il regalo fatto con il suo progetto se si sta facendo presto. Per il ponte di Albiano chi vuole Toti vorrebbe che fosse già tutto pronto in meno di un mese, per questo giudichiamo molte dichiarazioni strumentali. Poi ci sono altri che fanno anche proposte come nelle dichiarazioni di Raffaella Paita sulla necessità della bretella Santo Stefano-Bolano.

Secondo me, che vivo a S.Stefano, sarebbero parole anche condivisibili, se il collegamento fra i due comuni fosse l'ultimo passo di una più grande riforma della viabilità che da anni è sulla bocca di molti ma che nessuno ha mai realizzato. Mi riferisco alla famosa terza corsia, la complanare, che potrebbe collegare Bolano con Sarzana, forse con costi più contenuti . La Ripa resta un tratto stradale ancora fragile e soggetto alle intemperie, in futuro una sua prolungata chiusura a causa di smottamenti renderebbe il traffico impossibile da gestire e sopportare. Il ponte Santo Stefano- Bolano inoltre non è stato accompagnato da uno studio del traffico adeguato, la viabilità su cui verrebbe scaricato il traffico non è adeguato a raccoglierlo, inoltre il ponte andrebbe ad insistere su una zona già messa a dura prova nel corso degli anni, la Macchia di Santo Stefano. Capisco che Santo Stefano sia un punto di crocevia fondamentale e di collegamento fra Spezia - Sarzana - Aulla, questo però non può reggere un traffico ulteriore, in arrivo dalla alta val di vara oltre che da Ceparana ed Albiano, senza le adeguate misure di viabilità che Articolo1 si auspica vengano prese in considerazione.



Luca Gazzano, coordinamento Articolo1 La Spezia