"San Bartolomeo diventi ospedale unico per il Coronavirus"

Sarzana - Val di Magra - "L’architetto Gino Piarulli, conosciuto anche ad Arcola per gli studi urbanistici svolti sul nostro territorio, ha rilasciato un'importante testimonianza sulla propria esperienza di ricoverato da coronavirus presso l’ospedale San Bartolomeo di Sarzana. Colpisce in particolare l’episodio della moglie (leggilo qui), contestualmente ricoverata per Covid al Sant'Andrea della Spezia, che, con la polmonite, viene trasportata in barella dal reparto infettivi ad altro per l’esecuzione delle terapie necessarie. Si evidenziano in questa narrazione due gravi criticità sanitarie". Così l'Unione Comunale del Pd di Arcola che prosegue, nella sua nota: "La prima, quella dell’ ormai evidente inadeguatezza strutturale ed organizzativa del vecchio Sant'Andrea, realizzato secondo gli orientamenti progettuali sanitari dei primi anni del secolo scorso, soprattutto se paragonata con la più moderna ed unitaria struttura dell’Ospedale di Sarzana che, riprendendo le parole di Piarulli, è a rischio di dismissione e ridimensionamento ma in realtà si sta rivelando preziosissimo perché sta salvando vite".



"Tornano alla mente - si legge - tutte le richieste purtroppo inascoltate dalla Regione di operatori sanitari, sindacati, associazioni, politici e del nostro stesso partito ad Arcola che aprì per primo la querelle sulla necessità del rilancio dell’ospedale di Sarzana, dinnanzi ai ritardi esecutivi del nuovo Felettino e soprattutto dopo la revoca regionale dell’appalto. Non intendiamo rinfocolare polemiche su questi aspetti bensì soffermarci sulla seconda e più pesante criticità del momento che si desume dal racconto, ossia il non avere dedicato il San Bartolomeo “esclusivamente” alle cure dei malati Covid per la migliore logistica che lo caratterizza e per evitare di diffondere il contagio ad altri pazienti non postivi, riservando il Sant'Andrea agli altri malati. Alla Spezia, infatti, manca un vero e proprio percorso protetto per i pazienti che, dal triage in tenda, devono accedere ai reparti. La particolare strutturazione a padiglioni come ricordato, non avvantaggia gli spostamenti, per cui in caso di sospetto Covid-19 il paziente dovrebbe essere trasportato esclusivamente su Sarzana, ove esiste dal P.O. ai reparti un percorso protetto e dove peraltro è già presente un reparto di pneumologia, lasciando La Spezia libera per le situazioni di urgenza nelle quali il Coronavirus è estraneo".



D'altro canto il numero dei contagi continua a salire e sarà necessario imparare a convivere per lungo tempo con questa malattia, almeno sino alla scoperta di un vaccino adeguato. "Non possiamo permetterci di perdere tempo perché i ritardi possono generare rischi anche letali, per cui occorre che Regione e vertici dell’Asl provvedano a varare urgentemente una strategia per trasformare il San Bartolomeo, in ospedale unico per il Coronavirus, concentrando sforzi ed investimenti sul presidio sarzanese aprendo una terapia intensiva più capiente, in grado di accogliere tutto il bacino d'utenza per le polmoniti interstiziali da Coronavirus oltre ai reparti per l’isolamento, come peraltro si è fatto nel Tigullio. Queste richieste non sono nuove in quanto già prospettate da parlamentari e consiglieri regionali del centrosinistra ed ancora più recentemente dalla stessa ex direttrice dell’Asl 5, ma sino ad oggi purtroppo inascoltate da chi ha la responsabilità. Caro Presidente Toti, se nei momenti di emergenza si auspica la piena collaborazione istituzionale delle opposizioni si colga appieno il senso di queste proposte che non hanno colore politico ma rispondono solo a ragioni di buon senso e di tutela della salute pubblica dei nostri cittadini. Battete un colpo prima che sia troppo tardi".



