"San Bartolomeo da valorizzare, pronti per altre manifestazioni"

Ieri primo incontro al Barontini dedicato alla situazione degli ospedali spezzini fra autocritica e attacchi alla giunta Toti.

Sarzana - Val di Magra - Drasticamente ridimensionato a forza di opposizione dopo le ultime amministrative e ancora privo di un segretario, il Pd sarzanese prova a ripartire dai quartieri e dagli incontri con la cittadinanza. Un percorso intrapreso ieri sera dal “Barontini” con un primo appuntamento dedicato alla sanità, nel quale si è parlato della situazione spezzina e del San Bartolomeo, per il quale il Partito Democratico aveva promosso un presidio a fine agosto.



“In Liguria i privati si occupano di tutto ciò che riguarda gli anziani – ha sottolineato Vico Ricci, responsabile sanità del Pd locale – tutta l'area delle psichiatria, delle dipendenze e della disabilità, tutto ciò che è residenziale. Adesso l'obiettivo della giunta Toti è quello di rendere privati un tot dei posti letto ma anche in questo caso sarà il servizio sanitario nazionale a finanziarli. Potrebbe capitare così anche a Sarzana dato che a livello spezzino la situazione è molto complessa visto che il nuovo Felettino è avvolto in una nube e non sappiamo né come né quando sarà pronto, sebbene la giunta regionale precedente lo abbia finanziato in toto. Questo – ha osservato – è un problema enorme per la sanità locale, ma non nuova visto che anche i tempi del San Bartolomeo erano stati lunghissimi, e potrebbe portare alla paralisi della programmazione visto che non si può organizzare il riutilizzo delle altre due strutture ospedaliere del territorio. L'azienda dovrebbe avere invece idee chiare, anche sul nostro ospedale e sul suo futuro”. In merito alla situazione nazionale Ricci ha aggiunto: “L'attivismo salviniano rischia di creare problemi alla sanità. Il daspo per gli irregolari contenuto nel nuovo pacchetto sicurezza, ha aperto un dibattito perché secondo la nuova legge si può cacciare un immigrato dal Pronto Soccorso senza prestargli le cure del caso. La cosa è già avvenuta in alcuni ospedali ma il 99% dei medici è contrario. Personalmente penso tutto il male possibile di questa cosa perché bisogna curare tutti, seguendo deontologia senza guardare in faccia a nessuno”.



“Con tutti i suoi limiti la precedente giunta regionale gestiva gli ospedali in modo sensato – ha affermato Mara Risi della Cgil – oggi siamo all'improvvisazione totale in una situazione di confusione nella quale nessuno riesce a lavorare bene. Purtroppo “Alisa” non ha portato né programmazione né gestione e il libro bianco dell'assessore Viale si è rivelato vuoto. Gli ospedali di Spezia e di Sarzana avevano un indirizzo preciso: uno di emergenza con determinate caratteristiche e uno di specializzazione ed elezione, oggi invece si improvvisa. In questo momento il San Bartolomeo non può essere discusso da solo, e non dobbiamo dimenticare che le tre case della salute sono vuote mentre i pronto soccorso sono intasati da codici minori che potrebbero essere svolti lì. Dovremmo fare una battaglia politica seria andando se necessario anche a Genova dalla Regione”.

“In Liguria – ha puntualizzato l'ex assessore Castagna - non c'era alcun bisogno di una struttura come Alisa che accentra tutto. Per quanto riguarda gli ospedali manca una strategia complessiva, si parla di ristrutturare il Sant'Andrea quando il San Bartolomeo viene depotenziato. Qualche anno fa le cose non erano perfette e gli errori non sono mancati ma c'era almeno un'idea su come sviluppare la sanità del futuro. Serve una grande manifestazione, non bastano più i presidi o le riunioni di circolo, dobbiamo valorizzare al massimo il San Bartolomeo”. “Abbiamo fatto errori madornali sia sul Felettino che sul nostro ospedale come far andar via ginecologia, cose che ho detto otto anni fa in consiglio comunale – ha evidenziato Giuseppina Rossi, a sua volta ex assessore – bisogna riconoscere che abbiamo sbagliato”.



Quindi la replica del consigliere regionale Michelucci: “Non posso dire che non abbiamo commesso errori sulla chiusura della maternità, soprattutto alla luce del numero di parti che attualmente avvengono a Spezia e delle numerose fughe fuori regione, non mi sento di dire che abbiamo fatto tutto bene. All'epoca – ha affermato - avevamo un quadro chiaro di quella che sarebbe dovuta diventare la sanità provinciale, a partire dalla reale integrazione tra i due principali nosocomi. Le nostre amministrazioni hanno traguardato il progetto per la realizzazione del nuovo ospedale e i relativi finanziamenti, compresi quelli per la ristrutturazione del Sant'Andrea. La situazione odierna non può essere imputata a noi, ma all'incapacità degli attuali amministratori che devono gestirla. Ad oggi non è possibile stabilire una data di fine lavori e a questo gravissimo ritardo segue la mancanza di un piano per la gestione dell'emergenza di questi mesi. L'unica idea percorribile è quella della valorizzazione del San Bartolomeo – ha concluso - si rischia il collasso del sistema provinciale con gravi ripercussioni per i cittadini”.