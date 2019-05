"Risultato delle europee restituisce centralità al Pd di Sarzana"

Sarzana - Val di Magra - Il risultato delle elezioni europee a Sarzana merita qualche breve annotazione che vada al di là della scontata presa d'atto dell' incremento della Lega.

La prima osservazione è che, se anche più di un terzo degli elettori che si sono espressi (un quinto circa degli aventi diritto) ha scelto di votare forze sovraniste ed antieuropeiste, queste forze saranno certamente escluse dalla guida della Comunità Europea, che resterà - fortunatamente - appannaggio di una coalizione di raggruppamenti politici certamente diversi fra loro ma di sicura fede europeista, democratica ed antifascista (i Popolari Europei, i Socialisti e Democratici, i Liberali e, auspicabilmente, i Verdi).

Il disegno di Salvini di fare prevalere l'Internazionale delle intolleranze insieme alla Le Pen e ad altri "amici" sparsi soprattutto nell'Europa dell'est è clamorosamente fallito.

Per quanto riguarda gli effetti sulla nostra politica nazionale è evidente che il risultato elettorale non potrà non mettere in risalto le contraddizioni all'interno della coalizione gialloverde e persuadere i militanti Cinquestelle dell'insensatezza e della dannosità dell'abbraccio mortale con un partner come Salvini. Quanto al Partito Democratico, il risultato è tale da restituirgli centralità politica e capacità di rappresentanza ben superiore a quella percentualmente espressa dal voto di domenica, rendendolo punto di riferimento essenziale del fronte antisovranista, democratico ed europeista sia a livello nazionale che a livello locale.

Quanto alla dimensione cittadina, non sfuggirà il balzo in avanti del Pd sarzanese rispetto alle recentissime elezioni amministrative (+ 4 per cento) che attesta come, sia pure in breve tempo, la 'cura Zingaretti' ed il ricambio nella guida locale del Partito abbiano restituito credibilità e seguito alla forza politica alla quale, anche localmente, compete - non da sola, ma raccordandosi fin d'ora con le altre realtà del fronte democratico - di organizzare l'alternativa alla destra inetta e rampante che maldestramente governa da circa un anno la città, avendo già deluso i più (essendo evidente - come anche ad Arcola e a Vezzano - che all'infatuazione di molti per l' autoritarismo di Salvini non corrisponda affatto un equivalente apprezzamento degli elettori per gli amministratori locali di marca leghista).



Francesca Castagna membro dell'Assemblea Nazionale del PD.