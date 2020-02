"Riposta di Ponzanelli contraddice determina del segretario"

Sarzana - Val di Magra - Prosegue lo scambio di interrogazioni e risposte fra i due consiglieri comunali Pd Castagna e Lorenzini e il sindaco Cristina Ponzanelli. Motivo del contendere è sempre l'incarico affidato dall'ente ad un avvocato del Foro spezzino per la causa fra lo stesso Palazzo Roderio e l'avvocato civico Cozzani. Dopo la prima interpellanza presenta due giorni fa dagli esponenti dell'opposizione (QUI), ieri è arrivata la risposta scritta del sindaco (QUI), ritenuta però “omissiva e fuorviante” dai due consiglieri, che oggi replicano: “Le richieste di pagamento dell'avvocato Cozzani non sono materia strettamente “politica”, infatti sono state inoltrate in primis alla segreteria generale dell'epoca, che poi preso le decisioni tecniche (che sono state condivise dalla giunta attuale con la scelta di interporre appello). Dal punto di vista politico occorre sottolineare che il consigliere Castagna, assessore solamente per circa due anni ai servizi legali, ha fatto ammodernare nel 2016 un regolamento dell'avvocatura civica vigente da molti anni”.

“Non vi è traccia – aggiungono – nella determinazione del segretario che lo stesso abbia preso contatti con altri due studi. Infatti nella determina assume che “non vi sono tempi tecnici per procedere ad un avviso esplorativo” mentre contraddittoriamente il sindaco nella risposta riferisce che il segretario sembra aver preso contatti con più professionisti. Non si comprende il riferimento alla lesione della dignità umana e professionale di stimati colleghi – puntualizzano Castagna e Lorenzini – abbiamo chiesto le motivazioni del mancato espletamento di un avviso esplorativo formale per rispettare la dignità del consiglio comunale che ha approvato una delibera in data 13 dicembre 2018 per il conferimento degli incarichi legali a professionisti esterni. Non è stato dato alcun giudizio negativo sul legale incaricato né sugli altri degli studi associati citati nella risposta e si prega vivamente di smentire o spiegare detta falsa lettura della nostra interrogazione”.



I due esponenti Pd osservano: “Non ci interessa la vita privata del sindaco. Occorre però ricordarle che il ruolo pubblico e la professione svolti sono aspetti tutt'altro che personali della vita. Sono gravemente offensive le affermazioni del sindaco per cui avremmo un “morboso interesse” riguardo la sua vita privata. Abbiamo semplicemente fatto una verifica su Internet dove quei 'bolscevichi' di Google fanno apparire al primo posto PagineBianche.it dove si può reperire l'immagine con scritto “Studio legale” e il nome di Cristina Ponzanelli e del suo consorte. Pertanto chiediamo che ci vengano formulate scuse ufficiali nella stessa forma delle accuse gratuite formulate nella risposta del sindaco. Circa il monito 'politico' contenuto nella sua risposta ricordiamo di aver formulato critiche alla maggioranza ma anche proposte concrete come la tutela dei lavoratori licenziati, la sanità o i sanificatori in Comune. Infine una nota di stile – concludono – noi non abbiamo citato nomi di legali (eccetto per ovvi motivi quello dell'avvocato Cozzani e del sindaco) mentre nella sua risposta, senza che ce ne sia la necessità, ne vengono citati numerosi e vengono formulati esempi di collaborazioni che non hanno nessuna attinenza con l'interrogazione”.