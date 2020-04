"Riportiamo l'attenzione sulla bretella Ceparana-Santo Stefano"

Sarzana - Val di Magra - Per anni il ponte di Albiano è stato il solo collegamento tra Val di Vara e Val di Magra soprattutto in occasione di chiusura della Ripa, uno snodo fondamentale per migliaia di persone che quotidianamente percorrevano quel ponte per motivi di lavoro.

Il crollo di oggi è un fatto di estrema gravità ed è necessario indagare sui motivi e sulle responsabilità.

L'unico sollievo in una giornata davvero difficile è quella di sapere che non ci sono state vittime, ma solo due feriti lievi.

Da domani sarà necessario risolvere un problema davvero importante, quello del collegamento viario e sarà necessaria una ripresa celere dei lavori di messa in sicurezza della Ripa per superare questa situazione di forte emergenza.

È fondamentale soprattutto riportare l'attenzione sul progetto della Bretella Ceparana-Santo Stefano, un progetto finanziato dalla giunta Burlando per snellire il traffico dai centri cittadini e favorire una viabilità di grande scorrimento che colleghi direttamente l’autostrada alla Val di Vara. Quando Toti si era insediato aveva provveduto a de-finanziare immediatamente l’opera. Grazie al governo Renzi e l’allora Ministro del Rio, Raffaella Paita riuscì a reperire nuovamente finanziamenti dello Stato per far partire l’opera. Questa infrastruttura è fondamentale per i cittadini della bassa e media Val di Vara, da anni vessati dalla chiusura della provinciale della Ripa che costringe tutti a interminabili tragitti alternativi per recarsi al lavoro. La competenza di quell'opera che oggi ci renderebbe più sicuri e collegati è della provincia. Ma fino ad oggi quel cantiere non è mai stato aperto. Risponda il presidente in carica della provincia Peracchini sul perchè quell'opera così fondamentale e già finanziata sia ancora in discussione e in un momento di così grave difficoltà dei nostri concittadini oggi ci si ritrovi a dover far fronte a un problema che per chi vive e lavora in queste vallate sarà un problema aggiuntivo.

E' necessario convocare una conferenza dei servizi per portare avanti il procedimento del lotto 1 della variante Cisa del Ponte Ceparana-S. Stefano Magra.



Gianluca Tinfena - Coordinatore Provinciale Italia Viva e vice sindaco di Arcola

Massimo Bertoni - Sindaco di Vezzano Ligure

Federica Pecunia - Capogruppo Italia Viva La Spezia

Nicla Messora - Capogruppo Italia Viva Santo Stefano Magra