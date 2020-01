"Rinnovare organi Parco e al contempo abrogarlo non sarebbe una cosa seria"

Sarzana - Val di Magra - "Nelle prossime settimane il lavoro del commissario sarà quello di continuare con quanto proficuamente portato avanti dal consiglio direttivo fatto scadere anticipatamente di quattro mesi e lavorare quindi per individuare un percorso che coinvolga nella vita gestionale dell'ente la Comunità del Parco attraverso le funzioni partecipate previste dalla legge". Lo dichiara Pietro Tedeschi, neo commissario ed ormai ex presidente del Parco di Montemarcello, Magra e Vara, in relazione alla decisione, arrivata dalla Regione, di commissariare quattro parchi regionali - tra cui Via Paci - e dare il via all'iter per il rinnovo dei consigli (QUI l'intervento odierno dell'assessore Mai). "Naturalmente tale percorso sarà individuato, in accordo con il presidente della Comunità del Parco (il sindaco di Rocchetta, Roberto Canata, ndr) - continua Tedeschi -, solo dopo che la proposta di legge di abrogazione dell'ente avrà terminato il suo iter politico con il voto in consiglio regionale. Questo perché non sarebbe serio nei confronti dei componenti della Comunità, da una parte rinnovare gli organi politici di un ente con una legge e dall'altro abrogarlo con un'altra legge nello stesso momento".