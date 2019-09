"Rimango nel Pd, si è aperta una fase nuova"

Sarzana - Val di Magra - "Credo sia giusto spiegare le ragione della mia convinta scelta di continuare a far parte del Partito Democratico che è stata e resta una casa accogliente in grado di motivare e far crescere esperienze giovanili com’è stato per me e per tanti altri; alcuni purtroppo, oggi, scelgono di seguire un’altra strada". L'intervento porta la firma di Camilla Monfroni, assessore a Turismo e Politiche giovanili del Comune di Arcola: "Il Pd l'ho vissuto in questi anni come una comunità dove tutti si devono sentire a casa e liberi di poter esprimere anche diversità di pensiero, nel rispetto reciproco.

In questo partito, indubbiamente, sono confluite storie politiche diverse, ma sono convinta che le sensibilità che lo animano siano sempre una ricchezza purché convivano serenamente , trovino un equilibrio per diventare lievito per una crescita comune".



E ancora: "Non credo che la stagione del Partito Democratico sia giunta al termine, anzi, si è aperta una nuova fase quella del governo del Paese, ma questa non è l’unica sfida, ne esiste una altrettanto cruciale all’interno: costruire le fondamenta per una nuova stagione per essere davvero plurali e inclusivi, ma anche capaci di rispondere ai nuovi bisogni e alle nuove esigenze della comunità che vogliamo rappresentare; mettendo da parte la stagione delle rivincite individuali sarà più semplice ripartire per costruire una riscossa collettiva. Rimango e combatto con il Partito Democratico del mio territorio, che mi ha chiesto e poi ha sostenuto la mia candidatura alle ultime elezioni comunali".



"E’ grazie al lavoro sinergico e collettivo di tutta l'Unione Comunale, del suo Segretario, del mio circolo di appartenenza del Termo che siamo riusciti a lanciare la lista ‘Uniti per Arcola‘, anche superando una serie di problematiche dimostrando serietà e compattezza e per questo l'elettorato ci ha premiati. In questi giorni mi sono sentita chiamare in causa in un articolo di stampa e devo dire che ho un po' sorriso nel leggere ricostruzioni singolari proposte da un ex compagno di partito in merito alla mia presenza in giunta; ma più della mia persona ho trovato sgradevole il mancato riconoscimento di un lavoro di squadra che ha portato alcuni di noi ad essere eletti in Consiglio Comunale e successivamente chiamati dal nostro Sindaco in giunta. Al di la dell’appartenenza partitica il mio obiettivo primo è quello di garantire il benessere della comunità che rappresento all’interno dell’istituzione attraverso il gioco di squadra con tutti i membri della Giunta , il Sindaco e gli altri consiglieri di maggioranza" - conclude Camilla Monfroni.