"Radiologia a Spezia? Nessun allarme, San Bartolomeo sarà struttura specialistica"

Sarzana - Val di Magra - “La creazione di una nuova struttura diagnostica di radiologia alla Spezia, con il conseguente ridimensionamento della struttura su Sarzana, non deve creare alcun allarmismo nei fruitori del servizio ospedaliero che abitano in Val di Magra. Infatti stiamo facendo un passo dopo l’altro verso un modello sanitario moderno e non più novecentesco: il San Bartolomeo diventerà una struttura specialistica per la nostra provincia perché avrà servizi dedicati e di alta qualità (l’inaugurazione del nuovo reparto dialisi, avvenuta ieri, ne è un esempio), mentre Spezia lavorerà sui grandi numeri e sui servizi generici". Lo dichiara Costantino Eretta, vice sindaco di Sarzana, esponente della Lega e chirurgo.



"Non si tratta di un impoverimento del servizio per la vallata, semplicemente si tratta di un cambio di modello ospedaliero del quale non dobbiamo avere paura. Capisco le preoccupazioni di quanti oggi usufruiscono della struttura ospedaliera sarzanese e per questo ribadisco l’impegno delle istituzioni locali a vigilare affinché in questo processo i cittadini della Val di Magra non perdano alcuna opportunità ma ne guadagnino di ulteriori”, conclude Eretta.