"Questo livore andrebbe riservato al digestore, non agli attivisti"

Sarzana - Val di Magra - “Un ripensamento del progetto sul biodigestore”. Questo ha chiesto Santo Stefano Popolare, come spiega in una nota il capogruppo santostefanese della forza centrista Francesco Ponzanelli, anche vicepresidente della Provincia. “La forza delle idee – ha continuato - sta nella qualità delle proposte e nella competenza di chi si impegna per cercare soluzioni tecnologiche concrete e percorribili per una gestione sana, sostenibile del ciclo dei rifiuti nel nostro territorio. sia a livello ambientale che economico. Se i politici di sinistra abbandoneranno i modi strumentali, offensivi e dannosi con cui oggi affrontano il progetto Re.Cos, probabilmente favoriranno quell’unità e quella compattezza di tutto il nostro territorio sul difficile tema dei rifiuti. Diversamente, continuando nella campagna elettorale mascherata ogni qualvolta ci sia un’elezione, loro stessi produrranno più danni di quanti non ne farebbe il solo biodigestore”. Ponzanelli, scettico sull'efficacia dei ricorsi e convinto che “il delicato e complicato tema del biodigestore da parte di qualcuno è ormai diventato uno strumento di accattonaggio politico”, ha definito il consigliere regionale Francesco Battistini (Italia in Comune) “burattinaio” del Comitato no biodigestore Saliceti (“Si scrive Bertolotti, si legge Battistini”, ha rimarcato, facendo menzione di Carla Bertolotti, storica attivista della Macchia).



Per il consigliere regionale Juri Michelucci (Italia Viva ), sul digestore è in atto un “teatrino all'interno della destra. Liguria popolare ritiene sbagliato fare il biodigestore a Saliceti? Invito Ponzanelli e Costa a produrre un impegno scritto da far votare al consiglio regionale, io lo sosterrò! Oppure se pensano che il tema di Saliceti sia così importante per la popolazione, se pensano che il rischio sia che la Valdimagra diventi la pattumiera della Liguria escano dalla maggioranza regionale che sostiene il presidente Toti, che invece conferma che il digestore si farà a Saliceti”. E consigliere regionale Battistini dichiara che “Ponzanelli dovrebbe sapere dove siede il suo consigliere regionale di riferimento, Andrea Costa, e quale ruolo abbia il suo gruppo in maggioranza. Lasci perdere, dunque, gli attacchi scomposti al comitato e dimostri coi fatti di voler ascoltare le istanze del nostro territorio, finora completamente ignorate”. Per l'ex pentastellato “chi amministra una regione non può continuare a far finta di nulla o, peggio ancora, fare come Costa e Ponzanelli: rilasciare dichiarazioni sulla stampa per fingere di schierarsi dalla parte dei cittadini e poi smentirle in concreto nelle sedi istituzionali. Liguria Popolare smentisca Toti e Giampedrone e voti il nostro Ordine del Giorno per aprire un procedimento di Vas, Valutazione Ambientale Strategica, sul piano regionale dei rifiuti, sul suo assetto organizzativo, le quantità da trattare e l'impianto stesso. Il nostro documento è già in calendario e andrà in discussione alla prossima seduta deliberante del consiglio, a fine febbraio. Chiederemo un'anticipazione nell'ordine dei lavori per votarlo in apertura. Offriamo ad Andrea Costa la possibilità di condividere fino in fondo la nostra proposta. Apponga anche la sua firma all'ordine del giorno che abbiamo preparato e ci sostenga in modo che venga approvato”.



Toccato nel vivo, ecco che oggi si fa sentire il Comitato No Biodigestore Saliceti. Era scontato che il biodigestore sarebbe entrato tra i temi caldi dell'imminente campagna elettorale, ma non pensavamo che ad aprire in malo modo le danze ci avrebbe pensato il capogruppo Ponzanelli, tramite un attacco denigratorio fatto ad arte per svalutare il nostro presidente Carla Bertolotti, facendo passare il comitato di cui facciamo parte per un branco di burattini manovrati da una parte politica e mettendo in discussione il lavoro che portiamo avanti da quasi due anni, indipendentemente da elezioni e relative campagne elettorali di turno. Ponzanelli arriva addirittura a mettere in dubbio l'azione legale in corso come se non ne sapesse nulla, nonostante ci sia stato recentemente un consiglio comunale straordinario ad essa dedicato al quale egli stesso ha preso parte. Sarebbe stato sicuramente più utile da parte del vicepresidente della Provincia mettere un simile livore nel contrastare il progetto in questione, piuttosto che attaccare il comitato che si oppone alla sua realizzazione”.



“D'altronde Ponzanelli – prosegue la nota del sodalizio - ha già avuto la possibilità di fare qualcosa di concreto quando la questione biodigestore venne discussa in consiglio provinciale la scorsa estate, preferendo però bocciare la mozione che impegnava il presidente ad archiviare il procedimento autorizzativo in corso per poter avviare una variante di piano su scenari alternativi in materia di siti, tecnologia, chiusura ciclo dei rifiuti nonché far redigere una relazione sanitaria collegata all'insediamento di nuovi impianti di trattamento rifiuti, per sostenerne un'altra, approvata a maggioranza, che si limitava nei fatti a promuovere una campagna d'informazione rivolta ai cittadini parallelamente all'invito ai comuni a vigilare sul procedimento autorizzativo in corso. Un contentino di facciata”. Per il Comitato “é la reale volontà di fermare il progetto a mancare a Ponzanelli. Vediamo se si adopererà per far votare ai suoi colleghi di partito l'ordine del giorno per applicare la Vas al piano d'ambito dei rifiuti e all'impianto, che a breve verrà discussa in consiglio regionale”.