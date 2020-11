"Questione degrado a Crociata e Metropark arriva a Roma"

Sarzana - Val di Magra - “Degrado quartiere di Crociata e area Metropark: la questione arriva a Roma con un’interrogazione di Italia Viva”







"Da tempo i cittadini del quartiere di Crociata lamentano una situazione di degrado insostenibile insicurezza e microcriminalità sono all’ordine del giorno; non meno di quale giorno fa è stato addirittura forzato il cancello di accesso all’area delle ferrovie". Lo afferma il capogruppo di Italia Viva nel consiglio comunale di Sarzana Umberto Raschi, che aggiunge: "A questo si aggiunge la questione della video-sorveglianza, erano state promesse diverse telecamere come nelle altre delle periferie cittadine ma siamo alla conclusione del 2020 e nulla è cambiato. Ringrazio il parlamentare spezzino On. Raffaella Paita che ha portato la questione a Roma con un’interrogazione parlamentare per poter far finalmente luce sulle modalità e i tempi di intervento da parte di Ferrovie".