"Querelati dalla sindaca perché abbiamo evidenziato i suoi evidenti limiti"

Sarzana - Val di Magra - Intervento dell'esponente Pd Paolo Bufano



Un gruppo di avvocati sarzanesi ( fra i quali il sottoscritto) per la maggior parte apartitici e precursori un po' attempati delle 'sardine', le aveva indirizzato una lettera aperta nella quale le contestava l'eccessivo spazio concesso, nella sua giunta e nella sua maggioranza, ai suoi partners più retrivi ed oltranzisti, con il rischio per lei di diventare così, a sua volta, punto di riferimento di settori di elettorato reazionario e addirittura nostalgico, a dispetto della sua professata aspirazione ad essere considerata "il sindaco di tutti" ( o quantomeno dell'ampia platea di cittadini che la hanno votata due anni fa). Ma Cristina Ponzanelli se l`era presa a morte, e aveva querelato quel gruppo di avvocati per diffamazione a mezzo stampa.



Oggi il Giudice delle Indagini preliminari, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, ha archiviato come infondate le accuse della Ponzanelli ai colleghi, rigettando altresì l'opposizione alla richiesta di archiviazione che la sindaca di Sarzana aveva proposto difesa da Stefano Putinati, avvocato di origini sarzanesi ma con avviato studio milanese e cattedra universitaria a Parma. I legali denunciati erano invece difesi dagli avvocati Virginio Angelini e Valentina Antonini. L'iniziativa giudiziaria della Ponzanelli si è così rivelata il più clamoroso degli autogol. Il Gip ha archiviato il procedimento a carico del gruppo di avvocati respingendo l'opposizione del primo cittadino sarzanese. Già il Pubblico Ministero (il rappresentante della pubblica accusa) aveva negato recisamente la sussistenza, nel caso in questione, sia dell'elemento oggettivo che di quello soggettivo del reato di diffamazione, riconducendo comunque i contenuti della lettera aperta degli avvocati al libero e legittimo esercizio del diritto di critica politica. Oggi il Gip ha pienamente confermato quella impostazione. E tutto sommato per la Sindaca è stato meglio così. Se infatti - per avventura - fosse stato disposto il rinvio a giudizio sarebbe accaduto che il suo bizzarro teorema vittimistico e le sue condotte processuali spericolate sarebbero state conosciute e valutate, nel pubblico dibattimento, da una platea ben più ampia di esterrefatti spettatori. Devo dire che, essendo avvocati (per quanto modesti) non abbiamo mai dubitato che allo sgangherato e livoroso castello accusatorio architettato dalla Ponzanelli potesse seriamente essere attribuito qualche fondamento.



Nel frattempo fra l'altro, a conferma delle nostre perplessità, il capogruppo della Lega aveva definito "un traditore della patria" il Presidente della Repubblica e una disdetta che la legge non consenta a un carabiniere di mettere le mani addosso agli arrestati mentre il vicesindaco, pure leghista, della Ponzanelli aveva sostenuto pubblicamente che il giornalista Gad Lerner, insultato in quanto Ebreo alla festa del Carroccio a Pontida, avrebbe dovuto - nella circostanza - essere lui a vergognarsi...

In precedenza (ed era ciò che aveva indotto il gruppo di avvocati ad intervenire) gli stessi o altri autorevoli esponenti della maggioranza che sostiene la Ponzanelli avevano, ad esempio, ipotizzato di chiudere il Festival della Mente perché troppo di sinistra; avevano proposto di rilanciare il commercio cittadino aprendo un quartiere a luci rosse; avevano elogiato le illecite ronde punitive notturne e gli intrepidi impiastricciamenti di muri monumentali di Casa Pound; avevano manifestato "disgusto" per Papa Francesco definendo "tali da vergognarsi di essere cristiani" le sue posizioni sull'accoglienza (dichiarazioni e condotte tutte documentate giornalisticamente ed infatti mai smentite dagli interessati).

Ma ciò che più preoccupa è altro (e parlo a titolo personale). Ciò che più preoccupa (oltre alla sua ormai assodata inadeguatezza al ruolo, che lo scrivente aveva invano segnalato prima delle elezioni) è che la sindaca, pretendendo di reprimere il dissenso del gruppo di avvocati per via giudiziaria, ha dimostrato che il rischio di una sua omologazione ai suoi partners più oltranzisti ed intolleranti è assai più concreto di quello che veniva ventilato in quella lettera aperta. La sua reazione 'poliziesca' alle critiche ricorda infatti proprio la democrazia mutilata di stampo putiniano (in cui gli oppositori si arrestano) tanto cara ai Leghisti.

Ritengo comunque che l'intera vicenda abbia avuto una sua utilità, quella di aprire gli occhi ai Sarzanesi su chi detta legge davvero nell'amministrazione comunale: sospinta, come un fuscello da un fiume in piena, verso la massima carica cittadina dall'onda sovranista (e favorita dall'immagine politica logora del suo antagonista) la Ponzanelli, telecomandata da Genova quando non è succube dei 'lepenisti' o del suo stesso staff, rivela oggi una debolezza politica e una mancanza di autonomia e di autorevolezza sconcertanti: lei se ne è resa conto e se l'è presa - come è umano - con chi, il gruppo di avvocati, ha segnalato pubblicamente, documentandoli, tali suoi evidenti limiti.

Un ultimo dubbio di natura squisitamente politica. La denunciata involuzione in senso 'reazionario' della sindaca avrà qualcosa a che vedere con la svolta sovranista di Toti e dei suoi seguaci (un po' giù di morale perché 'scomunicati' da Berlusconi e con i sondaggi nazionali che li danno allo 0,6%) alla cui schiera la Ponzanelli appartiene orgogliosamente?

Ai posteri l'ardua sentenza...



Paolo Bufano, esponente Pd Sarzana