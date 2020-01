"Quel pianoforte è di tutti i sarzanesi ma l'amministrazione l'ha dirottato a Spezia"

Sarzana - Val di Magra - "Che a Sarzana, a seguito dell'avvento dell'amministrazione di destra, le cose siano cambiate in peggio, lo possono testimoniare oggi anche le centinaia di studenti del Parentucelli - Arzela'. Il Comune di Sarzana è proprietario di un bel pianoforte a coda, appena restaurato coi soldi della sarzanesissima Associazione Culturale La Crociata, il benemerito sodalizio che anni fa - non certo ad impulso della sindaca Ponzanelli - aveva rivitalizzato la allora dismessa scuola della Crociata perché vi si svolgessero attività culturali varie (scuola di pittura, circolo di scacchi, cineforum ma anche appunto attività musicali). Quando la associazione ha dovuto chiudere i battenti per restituire l'edificio all'uso scolastico, nel liquidare le proprie attività ha offerto al Comune il contributo necessario al restauro di quel pianoforte a coda. Ebbene il Comune di Sarzana cosa ha fatto? Quel pianoforte restaurato lo ha messo a disposizione del liceo musicale 'Cardarelli' di Spezia che si è offerto di curarne - in cambio - la manutenzione. Con l'unico obbligo di portarlo a Sarzana due volte l'anno...". Lo scrive in una nota Francesca Castagna, referente Pd Centro storico.

"Insomma un bene prezioso del Comune di Sarzana (e dunque di tutti i Sarzanesi) - prosegue - restaurato a spese di una associazione culturale sarzanese, è stato...dirottato verso un istituto scolastico spezzino, sottraendone la disponibilità e fruibilità ai numerosi soggetti, collettivi ed individuali, cultori della musica e potenziali fruitori a Sarzana di quello strumento... E pensare che la sindaca, commentando la vicenda, aveva parlato di un patrimonio non solo economico ma anche culturale che oggi è finalmente restituito ai Sarzanesi".