"Provvedimenti severi per un servitore dello Stato col porto d'armi che istiga alla violenza"

Sarzana - Val di Magra - “Farò subito un’interrogazione al Ministro della Difesa Guerini e a quello dell’Interno Lamorgese su quanto accaduto a Sarzana. Il comportamento di Emilio Iacopi, capogruppo consiliare della Lega, è inammissibile. Mi sembra chiaro che inneggiare ai cecchini (su facebook) per uccidere chi canta Bella Ciao non sia compatibile né con il ruolo di consigliere comunale, né con quello di brigadiere”. Lo dichiara il deputato di èViva, Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Leu.

“Felice che il sindaco di Sarzana, Cristina Ponzanelli, si sia distanziata dalle affermazioni di Iacopi, ma questo purtroppo non basta, servono provvedimenti severi ed esemplari. Un uomo di 55 anni, che serve lo Stato e in possesso di un porto d’armi, non può istigare alla violenza e all’odio”, conclude l'esponente di sinistra ligure.