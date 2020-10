"Progetti e non cartelli elettorali, così il centrosinistra torna a vincere"

Sarzana - Val di Magra - “No, non ho assolutamente intenzione di smettere di occuparmi di politica, che faccio da quando ho sedici anni”. Parola di Francesco Battistini, reduce da cinque anni in consiglio regionale e non rieletto nonostante le oltre seicento preferenze incassate. Ora rientrato al lavoro di programmatore in Isselnord, l'esponente del centrosinistra, uscito dai Cinque stelle nel 2017, guarda alle prossime partite elettorali locali, che lo vedranno darsi da fare per il successo del fronte progressista. Se indirettamente o direttamente è presto per dirlo (“Ora mi godo l'ufficio”, scherza). “A Santo Stefano – spiega a CdS - il centrosinistra ha fatto molto bene e bisogna lavorare per la conferma in occasione del voto della prossima primavera. Poi occorrerà cercare recuperare La Spezia e Sarzana (dove le amministrazioni scadranno nel 2022 e nel 2023, ndr): mi impegnerò senz'altro perché ci si riesca, sarà importante presentare progetti che non siano costruiti all'ultimo minuto né che siano meri cartelli elettorali, ma proposte ben coordinate”. E se dovesse dare una dritta ai consiglieri regionali, sulla scorta del suo lustro d'esperienza, li esorterebbe “a occuparsi di temi concreti e a evitare sfide e rivalse tra territori”. Quali le priorità della politica per lo Spezzino? “Le vertenze ambientali e la sanità. Asl 5 è la Cenerentola della Liguria, abbiamo un ospedale da costruire. E ora, con il Covid-19, è necessario fare proposte serie ed elaborare un adeguata programmazione. Opportuno a mio avviso sfruttare in quest'ottica l'opportunità del Recovery Fund”.