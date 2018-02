"Potere al Popolo" organizza cena di autofinanziamento

Sarzana - Val di Magra - Potere al Popolo La Spezia organizza una cena di autofinanziamento con i candidati della lista per inaugurare insieme l’inizio della campagna elettorale in merito alle prossime elezioni politiche nazionali. L’appuntamento è per venerdì 2 Febbraio alle 20 presso il centro sociale, circolo Arci di Battifollo a Sarzana.



Il menù prevede:

ANTIPASTO MISTO



Primo piatto:

POLENTA LASAGNATA

oppure

PAPPARDELLE AL CINGHIALE



Secondo piatto:

SALSICCE E FAGIOLI

oppure

STOCCAFISSO CON POLENTA



Dolce:

TORTA DI RISO



Acqua e vino inclusi

Possibilità di menù vegetariano a richiesta.

Per i bambini con età non superiore ai 12 anni il prezzo del menù è ridotto a 10 euro.



Per info e prenotazioni

(entro giovedì 1 Febbraio) potete scrivere a: poterealpopololaspezia@gmail.com

oppure chiamare i numeri: 3803320616(Matteo) o 3490060217(Jacopo).