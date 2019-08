"Porticciolo non all'altezza. E che ne è stato dei lavori?"

Sarzana - Val di Magra - "Nel contratto di gestione del porticciolo di Bocca di Magra fino al 31.12.2020 stipulato tra Comune di Ameglia e Italia Marine Service, si legge (art.5) che il porticciolo si presentava al momento della consegna in una situazione diversa rispetto al momento in cui, nel marzo 2018, il concessionario aveva effettuato il sopralluogo previsto nel bando di gara. Veniva pertanto previsto che se il Comune non avesse fatto i lavori necessari a ripristinare la situazione esistente al momento del sopralluogo entro il 15 aprile 2019, il concessionario sarebbe intervenuto per eseguire direttamente i lavori. In tal caso il Comune avrebbe proceduto a prorogare la sub concessione". Lo si legge nella nota diffusa dal gruppo consiliare 'Insieme per Ameglia', centrosinistra.

"In altre parole - prosegue il comunicato - il porticciolo aveva bisogno di lavori e se il Comune non li avesse fatti entro il 19 aprile li avrebbe fatti il concessionario e il Comune gli avrebbe lasciato la gestione più a lungo rispetto alla scadenza pattuita del 31.12.2020.

Ora ci domandiamo quali fossero i lavori, se sono stati eseguiti e da chi e infine se il Comune intende allungare la sub concessione a Italia Marine Service e per quanto tempo e a quali costi. Per ora di certo c'è soltanto che lo stato in cui si trova il porticciolo non è all'altezza".