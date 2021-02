"Ponzano superiore ha bisogno di concretezza, non di spot elettorali"

Sarzana - Val di Magra - Ponzano Superiore ha bisogno di cose concrete e non di proposte difficilmente sostenibili come l'apertura di una farmacia che sembra più uno spot elettorale del sindaco. In cinque anni non vi è stata la possibilità di aprire un negozio che, oltre a essere richiesto dagli abitanti, avrebbe potuto rappresentare un punto di riferimento per i pellegrini che transitano nella Via Francigena.

Certamente a Ponzano superiore e piacevole viverci ma, come tutti i borghi, é in sofferenza per i disagi dovuti in particolare alla mobilità, di conseguenza ha la necessità di interventi tali di eliminarli il piu' possibile. La precedente amministrazione aveva istituito, in accordo con Atc, un servizio domenicale che collegava la frazione con la statale della Cisa, che questa amministrazione ha ritenuto di non confermare. Ha stipulato un accordo con i privati per potenziare i parcheggi a monte, uguale intendimento era stato pensato nella precedente legislatura a valle, non concluso per la non disponibilità del proprietario. Abbiamo assistito negli anni alla chiusura di tutte le attività ed oggi si rileva il graduale esaurimento del servizio del medico di famiglia, che per quasi mezzo secolo ha rappresentato un punto di riferimento.



Il mancato rinnovo della convenzione col comitato folkloristico per la gestione dei campi sportivi, luogo dove si sono svolte sempre manifestazioni pubbliche, e un fatto grave.

La strada non ancora collaudata per il trasporto pubblico obbliga i genitori ad accompagnare i figli nel centro storico.

La completa mancanza di attenzione al territtorio collinare crea disagio agli abitanti di via Mantero e via Baria.

Lo studio idrogeologico con relativi interventi a valle di via Mantero e via Baria diventano essenziali al fine che interventi di riqualificazione pubblici e privati non diventino inutili per mancanza di manutenzione.

Inoltre, per il centro storico, collocato sul tracciato della Via Francigena, determinante sarebbe l'intervento sul Palazzo Remedi. L'intervento può trovare soluzione con finanziamento europeo. E comunque, anche quando questi problemi potrebbero trovare soluzione, non sarebbero sufficienti a rilanciare la frazione.

Come tutti i centri storici anche Ponzano superiore ha bisogno di particolare attenzione per il completamento della pavimentazione e il rispetto della normativa sulle facciate.

Infine, l'incuria delle strade bianche sulla collina, via castiglioni, via degli scogli, via catarello e in parte via giovanni XXlll, pur abitate, le rendono impraticabili.



Angelo Zangani, Psi, consigliere comunale gruppo misto a Santo Stefano Magra