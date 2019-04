"Piantiamo un albero per ogni nuovo nato di Santo Stefano"

La proposta dei consiglieri di maggioranza Stelitano e Zangani.

Sarzana - Val di Magra - E’ stato depositato lo scorso 18 aprile e sarà discusso in seno al prossimo consiglio comunale, a firma congiunta dei consiglieri di maggioranza Stelitano e Zangani, l'ordine del giorno 'Per fare un uomo ci vuole un albero'. "Questa iniziativa - scrivono i due consiglieri - si somma a quelle già proposti con odg in favore dell’acquisto da parte del Comune di un auto elettrica e l’installazione dei punti di ricarica al fine di favorire la mobilità a minore impatto ambientale. La desertificazione, favorita anche dal continuo taglio delle piante bella foresta amazzonica e siberiana, causato dalla esigenza di approvvigionamento di legno e delle coltivazioni dei terreni, favorisce il consumo del suolo e quindi dell’ambiente. Di quest'ultimo aspetto si spera che nella prossime revisioni del PUC il Comune tenga di conto. La siccità è inoltre fonte dei conflitti armati in certe aree del mondo che fanno da volano al fenomeno della migrazione, di cui tanto si parla ma a cui contrasto, in senso ambientale, non si vedono efficaci politiche nazionali e internazionali. I consiglieri propongono al sindaco alla giunta, di avviare d’ora innanzi, il percorso per il quale per ogni neonato residente nel nostro comune, si disponga la posa di un albero ad alto fusto autoctono in luogo pubblico e/o privato. Con l’auspicio che tale modus operandi possa diventare esempio da emulare per i sovrastanti Enti amministrativi. Confidiamo infine, che quando si parla di ambiente i colori della politica lascino spazio quello del verde".