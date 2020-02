"Peracchini non isoli Vezzano Ligure in caso di allerta gialla"

Sarzana - Val di Magra - "La Provincia della Spezia, a fronte delle dichiarate difficoltà di bilancio, ha deciso di non portare a termine i lavori di consolidamento del fronte franoso che nell’ultimo periodo ha interessato la strada che da Buonviaggio porta a Vezzano paese. Anzi ha fatto presente che la strada verrà chiusa, mediante cancelli, in caso di allerta gialla isolando di fatto il paese di Vezzano Ligure". E' Roberto Maldini di Italia Viva a lanciare l'allarme: il paese rischia di non poter essere raggiunto dal lato entroterra in caso di pioggia.

"Certamente siamo consapevoli che prima di tutto va salvaguardata l’incolumità dei cittadini e di tutti coloro che si possono trovare a percorrere la strada sopra citata in caso di allerta, ma crediamo, anche, che chi amministra ha il dovere di ricercare tutte le possibili soluzioni ai vari problemi che per vari motivi possono insorgere sul territorio e creare disagi ai cittadini. Non è che si risolvono i problemi scaricando sui cittadini e sulle amministrazioni comunali si risolvano le criticità insorte sul territorio", chiede l'esponente.



"Per questo motivo chiediamo, come Vezzano Viva, al presidente della Provincia dellaa Spezia di predisporre tutti gli atti necessari affinché la strada che porta a Vezzano Da Buonviaggio, sia messa in sicurezza e non chiusa come da Lui predisposto. Nel contempo di farsi carico di chiedere alla Regione Liguria i fondi necessari per sistemare l’opera in questione. Siamo inoltre, a fianco del sindaco di Vezzano Ligure nella certa azione che predisporrà nei confronti sia della Provincia di La Spezia sia nei confronti della Giunta Regionale affinché la viabilità vezzanese sia messa in sicurezza disponibile al transito in qualsiasi momento della giornata".