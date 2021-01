"Per la prima volta nella storia Sarzana senza un segretario comunale a tempo pieno"

Sarzana - Val di Magra - Non più tardi di due settimane fa l'ex Assessore al Personale del Comune di Sarzana Bottiglioni, criticando le politiche del personale della Giunta Ponzanelli (che stanno sguarnendo gli uffici, esasperando i dipendenti e portando alla paralisi la macchina amministrativa), ricordava fra l'altro che le preesistenti figure dirigenziali sono state - in un modo o nell'altro - quasi totalmente messe in fuga e che "per sopperire a un simile sconquasso" la Giunta - per due anni - ha attribuito tutte le funzioni dirigenziali (comprese quelle tecniche) al Segretario Comunale (oggi per due di esse sono state individuate altrettante figure).

Non essendo stata smentita tale circostanza, i Sarzanesi si sono fatti l'idea di un Segretario Comunale che - cumulando ancora adesso tre diversi ed impegnativi incarichi a Palazzo Roderio - in attesa delle preannunciate progressioni interne o mobilità, corre a rotta di collo fra l'uno e l'altro dei suoi tre diversi uffici sarzanesi consultando febbrilmente l'orologio e ripetendo ossessivamente "È tardi, è tardi" come Bianconiglio in Alice nel Paese delle Meraviglie...

Macché. Proprio ieri l'infaticabile Segretario Comunale sarzanese ha rivelato che si trasferirà presso il Comune di Quarrata e farà lì il Segretario Comunale titolare; dei tre uffici di Sarzana si occuperà solo nei ritagli di tempo, come supplente, a scavalco...

E ciò fino all'avvento (non si sa quando) di un nuovo Segretario a Sarzana, che si vocifera potrebbe essere il Segretario Generale della Provincia, che conserverà tale incarico principale e quindi - forse anche in questo caso 'a scavalco'? - si occuperà part time anche di Sarzana...

È la prima volta nella storia della seconda città della provincia - a quanto è dato ricordare - che Sarzana non avrà un proprio Segretario comunale a tempo pieno, dedito esclusivamente (o comunque prevalentemente) a sovraintendere al suo apparato comunale, a razionalizzarne le dinamiche, a restituirgli funzionalità ed efficienza.

Ed è evidente che il diffuso anelito a 'levare le tende' dalla disastrata macchina comunale sarzanese si va significativamente estendendo anche alle figure dirigenziali scelte dalla giunta Ponzanelli...

Anche da questo punto di vista Sarzana merita di più.



Francesca Castagna, vicesegretario Pd Sarzana