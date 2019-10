"Patrimonio e servizi, vogliamo sbrogliare". E su Piazza Martiri l'opposizione sbatte la porta

Sarzana - Val di Magra - Consiglio per temerari ieri sera a Sarzana: la civica assemblea si è infatti riunita alle 18.00 per lasciare l'aula soltanto verso le tre del mattino. Una seduta ricca di temi e interventi che ha visto l'opposizione salutare poco prima delle due, un attimo prima che cominciasse la discussione sulla petizione volta a bloccare il cantiere di Piazza Martiri: “A quest'ora ne va della dignità della discussione”, ha osservato il capogruppo Pd Castagna, che ha levato le tende seguito dal collega di partito Lorenzini, dalla coppia renziana Casini-Raschi e dalla pentastellata Giorgi (mentre Mione aveva salutato un'oretta prima, dovendo affrontare una levataccia per ragioni professionali). La maggioranza ha così snocciolato le vicende relative al contestato cantiere decidendo unanimemente di trasmettere ai petenti gli atti del consiglio comunale. Poi la seduta è stata tolta, con il rinvio delle pratiche su biodigestore e revoca della cittadinanza onoraria al maresciallo Tito.



Ma il clou era tutto venuto prima, con la trattazione – complici un ordine del giorno della maggioranza e uno che ha accorpato una petizione del Comitato che Botta con una mozione della Giorgi – della grana 'Sarzana Patrimonio Servizi', società in liquidazione partecipata al cento per cento dal Comune, nata nel 2007 (amministrazione Caleo), grazie a strumenti introdotti dall'allora ministro Tremonti con l'obbiettivo di valorizzare beni e aree. “Un'operazione folle frutto di una classe politica impreparata – ha affermato la sindaca Cristina Ponzanelli - che, come rilevato dal pronunciamento della Corte dei Conti, ha procurato uno scenario disastroso per Sarzana. Debiti che noi sarzanesi continueremo a pagare nel tempo”. Un debito che “attualmente pare essere sui due milioni di euro”, come rilevato dal consigliere Luca Ponzanelli (Lista Toti) nel presentare il documento di maggioranza. Nel mirino operazioni quali la cessione (e la recompra con minusvalenza usando parte degli oneri di urbanizzazione relativi al Piano Botta, altra pedina del ginepraio) alla Sps del vecchio mercato, la questione delle aree di Tavolara, quella di Metropark e delle aree delle Ferrovie “pagate senza avere titolo per acquistarle, un pasticcio che ci ha donato un'isola di degrado”, come affermato dalla prima cittadina. La sindaca ha in ogni caso accolto positivamente l'invito emerso dai documenti trattati in consiglio a relazionare l'assemblea sul procedere della questione Sps affiancando a ciò “l'impegno per sbrogliare questo complicato groviglio giuridico e amministrativo, limitando il più possibile i danni”, riprendendo ancora la prima cittadina. E, come annunciato dal presidente del consiglio comunale Carlo Rampi (Fratelli d'Italia), in una prossima seduta si provvederà a elaborare una road map dedicata all'uscita dal tunnel Sps. Duri gli interventi delle altre voci della maggioranza, in particolare quelle a tinte leghiste.



Di varia foggia le considerazioni emerse dall'opposizione. Se Giorgi ha rimproverato a Palazzo civico di aver temporeggiato troppo (“La società continua a perdere e voi governate da un anno e mezzo, rischiate il danno erariale”), il capogruppo Pd Castagna ha invitato la maggioranza ad essere “meno Iene e più Alberto Angela”, invitando a una visione ponderata della magagna “senza paventare scenari apocalittici”. Dai banchi di Italia Viva la sottolineatura di come l'amministrazione Cavarra “abbia adottato ogni strumento utile per affrontare la situazione Sps”, come affermato dall'ex assessore Casini, che ha anche ricordato che “l'attuale assessore Italiani, in qualità di revisore dei conti del Comune, ha firmato il parere sul bilancio di previsione 2014”. Mione ha ricordato i suoi contrasti con l'ex partito Pd anche su Sps “ma se ci sono stati errori lapalissiani e grossolani, non c'è stato dolo, nessuno ha rubato”, ha detto, invitando altresì a dare la corretta dimensione alla situazione debitoria (“Milioni? Una balla”).