"Parco Magra? Si pensi più a gestione e meno a scrivere lettere"

Il Toti-pensiero sull'ente di Via Paci.

Sarzana - Val di Magra - Il presidente Toti, a margine dell'incontro della coalizione di centrodestra organizzato stasera al Bar Principe di Sarzana, ha detto la sua su una serie di temi caldi. Il Parco di Montemarcello, Magra e Vara, per esempio. "Se si pensasse a gestire meglio i parchi invece di mandare lettere sarebbe un bene per tutti - ha detto Toti in riferimento alla recente vibrante missiva del presidente Tedeschi -. E' chiaro che i parchi non possano restare così. La riforma di questi enti a livello nazionale è rimasta impantanata. Sicuramente metteremo mano alla questione in questa seconda parte di legislatura, con o senza linee guida nazionali. Qualche parco ha ragione di esistere, qualche altro no. E tutti hanno bisogno di profonde riforme. I parchi non devono essere poltronifici né un ulteriore vincolo in questo che è il Paese della burocrazia".