"Parcheggio ospedale, da sindaco solo parole. Feeling con città peggio di Cavarra"

Sarzana - Val di Magra - Dichiarazione di voto ardente quella rilasciata ieri dopo oltre tre ore di dibattito sul 'caso Iacopi' da Paolo Mione, esponente dell'opposizione, capogruppo di 'Sarzana per Sarzana'. L'ex presidente del consiglio comunale ha infatti colto l'occasione per attaccare ad ampio raggio l'amministrazione comunale, in particolare il sindaco sarzanese Cristina Ponzanelli. “Lei ha da raccontare poco in consiglio, finora tanta pubblicità e pochi fatti concreti – ha accusato Mione rivolto alla prima cittadina -. Nel luglio 2018, all'indomani dell'elezione, aveva promesso un parcheggio pubblico per l'ospedale di Sarzana: ancora non si è mosso niente. Parole, parole, parole. La città è da anni senza un Piano regolatore, punto sul quale ho mosso durissimi rimproveri all'amministrazione precedente. Lei aveva promesso lo sviluppo del piano, ma non ha nemmeno ancora nominato il Capo dell'Ufficio tecnico. Dobbiamo fare il Piano, ma non c'è il responsabile. Il bilancio della sua azione finora è tristissimo e il feeling con la città è già finito. Neanche il peggior Cavarra aveva avuto un feeling così breve”. E su Iacopi: “Il suo atteggiamento, sindaco, è un po' schizofrenico, perché da un lato dice che Iacopi ha sbagliato ma dall'altro non spende una parola sul suo vice sindaco (il leghista Costantino Eretta, ndr), che Iacopi l'ha difeso esprimendogli solidarietà. Un vice sindaco tra l'altro 'latitante' viste le sue ripetute assenze”. Mione ha parlato di “una giunta divisa e arrabbiata” rammentando anche quanto accaduto all'assessore a urbanistica e lavori pubblici, Barbara Campi, 'sfiduciata' dal suo gruppo originario 'Sarzana popolare' e passata con Toti.