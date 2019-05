"Papa vergognoso": Sarzana popolare bacchetta Grasso, Pd all'attacco

Sarzana - Val di Magra - “Nicola Grasso ha sbagliato, ma è una persona retta, seria e di sani principi. Sarzana popolare è e resta il punto di riferimento dei moderati, dei cattolici, delle persone di buonsenso della nostra città. A chi vuole strumentalizzare un commento sbagliato su Facebook: pensate ai problemi veri dei sarzanesi e confrontiamoci sulle cose serie”. Così Sarzana popolare ha commentato quanto pubblicato e poi cancellato sul social di Zuckerberg dal coordinatore cittadino Nicola Grasso. Il post 'incriminato'? “Un papa vergognoso. Da cristiano provo disgusto”, digitato a corredo della condivisione di un articolo dedicato all'incontro tra il pontefice Francesco e la famiglia rom che, assegnataria di un appartamento a Casal Bruciato (Roma), è finita nel mirino di una mobilitazione neofascista.



“Sono rimasta stupita delle parole del Sig. Nicola Grasso, coordinatore cittadini di Sarzana Popolare – osserva Francesca Castagna, sarzanese, membro dell'assemblea nazionale Pd -, che ha definito Bergoglio un papa vergognoso, affermando "da cristiano prova disgusto", per l'intervento del pontefice a sostegno della famiglia rom legittima assegnataria di un alloggio popolare a Roma. Stupisce il fatto che un simile attacco provenga dall'esponente di una forza politica che si definisce democratica e moderata. Se questi sono i moderati cosa ci dobbiamo aspettare da chi governa questa città e che 'moderato' certo non si definisce? Papa Francesco non è tipo da usare termini soft nei suoi interventi, perché il cattolico per definizione non può essere soft: il Cattolicesimo impone di scegliere e di schierarsi per la difesa degli ultimi e dei più deboli anche quando queste scelte non sono 'alla moda' o non pagano elettoralmente. La politica dovrebbe oggi prendere ad esempio le parole del Papa che è il vero 'rivoluzionario' dei nostri tempi ed i cattolici impegnati in politica più che mai devono farsi portatori di quei valori che oggi solo la Chiesa ha il coraggio di difendere. Sarzana, la città che ha espresso ben tre papi, deve ritrovare i proprio valori cristiani che implicano l'inclusione e il non lasciare indietro nessuno, indipendentemente dalla razza o dalla religione professata”.