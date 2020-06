"Opposizione ha messo in dubbio condizioni di salute di chi doveva entrare in consiglio"

Sarzana - Val di Magra - “In una Pec inviata lunedì 8 giugno al protocollo del Comune, la signora Paola Navalesi, prossima nella lista per la carica di Consigliere Comunale dopo le dimissioni di Emilio Iacopi, ha comunicato tempestivamente all’Amministrazione e al Presidente del Consiglio di Sarzana che per motivi di salute non avrebbe potuto ricoprire la carica per la quale veniva chiamata”. Lo afferma in una nota Lucia Innocenti, capogruppo della Lega di Sarzana in merito all'avvicendamento che inizierà con il consiglio comunale fissato per domani sera alle 21.



“Nella Capigruppo di ieri – prosegue Innocenti - la minoranza ha messo in dubbio le condizioni di salute di Navalesi e non ha voluto procedere alla surroga immediata della prossima avente diritto nella lista, ovvero la signora Giovanna Colaiacomo. Quindi la richiesta della surroga immediata di Colaiacomo, con contestuali dimissioni di Paola Navalesi durante il Consiglio che si terrà il prossimo giovedì, non è stata accolta. Il tentativo della minoranza di far perdere tempo all’Amministrazione, invocando cavilli legali, è assolutamente fuori luogo e poco rispettoso nei confronti di Navalesi”.



“La burocrazia è ben radicata in ogni aspetto della politica ed usata per fini discutibili. Evidentemente il loro scopo è ben più subdolo: la minoranza chiaramente vuole avere la possibilità di avere ben due Consigli Comunali, a spese dell’Amministrazione, per lanciare accuse infondate sulla Lega e sull’operato dell’Amministrazione Comunale, pensando di fare cosa gradita ai cittadini!”.



“Ci auguriamo – conclude Innocenti - che in futuro la minoranza si concentri di più sulla discussione di argomenti concreti e costruttivi per l’interesse dei cittadini e non su questioni di carattere personale o su questioni basate su congetture e prive di fondamento! Noi della Lega, di certo, siamo sempre più determinati e proseguiremo, ancora più compatti, nel nostro lavoro”.