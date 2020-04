"Oltre all'emergenza sanitaria anche i miasmi al Molinello"

Sarzana - Val di Magra - “Nelle giornate di venerdì 3 e sabato 4 aprile si è verificato per l’ennesima volta fuoriuscita di miasmi di idrocarburi nella zona del Molinello ai Prati di Vezzano. Va detto per l’onore del vero che il sindaco ci ha detto di aver fatto fare una verifica e ci ha riferito che i valori erano nella norma, ma noi diciamo con forza che non possono essere dei numeri (di macchine di cui non si conosce precisamente l’affidabilità e la taratura dei valori) a stabilire se è garantita o meno una sufficiente qualità di vita dei cittadini e non il loro malessere fisico che continuano a provare. È impensabile che anche durante l’emergenza sanitaria i cittadini oltre a dover stare a casa debbano anche stare con le finestre chiuse per evitare di sentirsi male a causa dei forti odori". Lo dichiarano in una nota Jacopo Ruggia e Carlo Tangerini, consiglieri comunali della Lega a Vezzano ligure.

"È arrivato il momento di dire basta ad una situazione che dura ormai da troppi anni, e di alzare la voce, sbattere in pugno sul tavolo per tutelare la salute dei nostri cttadini. Diciamo ufficialmente e per l’ennesima al Sindaco che noi ci siamo , se deciderà di scendere in campo e fare una battaglia per il diritto alla salute noi saremo al suo fianco proprio perché come abbiamo sempre detto la salute non ha colore politico", concludono.



(foto di repertorio)