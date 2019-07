"Nostro assessore multato dodici volte, dimostrazione no privilegi"

Sarzana - Val di Magra - Botta e risposta a tema 'privilegi' oggi pomeriggio in apertura del consiglio comunale di Sarzana. Da un lato la consigliera Pd Beatrice Casini, che con un'interrogazione ha incalzato l'amministrazione sulla sua condotta, in particolare in materia di pass auto; dall'altra la 'difesa' dell'assessore a Polizia locale e Protezione civile, Stefano Torri. “Se il vostro primo atto è stato revocare i pass della Ztl (per gli amministratori, ndr) – ha esordito l'esponente della Lega -, il nostro è stato dire basta al cellulare di servizio per gli esponenti della giunta comunale, con un risparmio di 1.200 euro a testa. E dei cellulari che avevate in dotazione l'unico che si sa con sicurezza che è stato riconsegnato è il suo, consigliera Casini, e attualmente ne fa uso il vice sindaco Eretta”. Torri ha poi toccato il tasto dell'auto a disposizione dell'ente: “E' un comodato d'uso gratuito. Rispetto all'amministrazione precedente non abbiamo più l'autista: la figura impegnata in questo ruolo ora fa il manutentore degli edifici scolastici. Per gli impegni istituzionali i membri della giunta di solito viaggiano con il loro mezzo privato e nei casi in cui usano l'auto dell'ente la guidano loro affidando a un registro i tempi di utilizzo e consegna. Inoltre con una certa sorpresa abbiamo scoperto che con l'amministrazione precedente ogni anno si ripeteva l'acquisto della divisa per l'autista”. E qui Torri ha sgranato il guardaroba: giacca, pantalone, polo, scarpa bassa, per un totale di 499 euro. “Una somma – ha continuato – pari a ben un quinto delle dotazioni della Protezione civile in materia di Dispositivi di protezione individuale. Con soldi che potevano essere efficacemente destinati alla Protezione civile, insomma, abbiamo vestito l'autista”. Un ultimo passaggio: “L'assessore ai Lavori pubblici ha preso dodici sanzioni per divieto di sosta nel centro storico – ha affermato Torri -, cosa che testimonia l'assenza di privilegi e favoritismi. Le autorizzazioni per entrare nella Ztl? Riguardano la mia auto e quella del sindaco in quanto delegati alla Protezione civile”.



“Fa piacere scoprire che l'assessore Campi ha preso dodici multe – ha ironizzato Casini -, quando un amministratore dovrebbe invece dare l'esempio. I pass per il centro storico? Avete la delega alla Protezione civile, e quindi? In ogni caso non è tanto il numero, è una questione di principio. L'amministrazione Cavarra li aveva tolti a giunta, consiglieri e dirigenti, voi avete agito diversamente, il dato di fatto è questo. E ho foto dell'auto del sindaco – e di qualche altro assessore – parcheggiata negli stalli della Protezione civile. Immagino quindi siate lontani dalla richiesta di parcheggi gratuiti formulata dai cittadini, visto che per voi trovare posto pare non essere un problema”.



B.M.-N.R.