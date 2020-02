"Non vogliono Cambiamo! in consiglio comunale e noi abbiamo scritto al Prefetto"

Sarzana - Val di Magra - "È la terza volta in sei mesi di amministrazione che ci appelliamo al Prefetto Questa volta, l'attuale maggioranza ci impedisce di rappresentare in consiglio comunale il partito Cambiamo! del Presidente Toti" - attaccano i consiglieri di opposizione Brunella Righi, Gino Pavero e Valentina Massi: " Il 17 dicembre scorso in seduta di consiglio comunale abbiamo depositato formale richiesta di costituzione del Consiliare "Cambiamo! con Toti - Lista, Toti" - spiegano - l'amministrazione Comunale, si era riservata di fornirci una risposta sostenendo che il regolamento del Consiglio Comunale non contempla tale possibilità. Un'interpretazione assurda che ci ha lasciato sbigottiti anche perché nelle precedenti consigliature è stato concesso in svariate occasioni, anche a singoli consiglieri, di costituire gruppi autonomi, senza alcuna difficoltà".



"Abbiamo atteso invano una decisione - continuano i consiglieri - cercando di trovare soluzioni che ci consentissero di veder garantito il nostro diritto di avere il gruppo Cambiamo del Presidente Toti. Abbiamo per questo voluto incontrare il sindaco nella speranza di sbloccare la situazione proponendo anche una modifica del regolamento del Consiglio. Ma a nulla è servito il nostro impegno di fronte a una maggioranza che si è trincerata dietro ad un cavillo per cercare di ostacolare la formazione del gruppo di Cambiamo. Atteggiamento grave e surreale, che viene proprio da quella parte politica che non perde occasione per definirsi democratica. Non capiamo come sia possibile arrivare a tanto. Di certo rimane intatta la nostra determinazione di proseguire sulla strada intrapresa di rappresentare anche ad Arcola le idee e il buon governo mostrato dal Presidente Toti in questi cinque anni di amministrazione regionale".