"Non vogliamo trasformare il centro di Sarzana in una nuova Amsterdam"

Il segtretario leghista Zanicotti prova a spegnere le polemiche: "Iacopi poteva essere provocatorio senza tirare in mezzo riferimenti alla prostituzione legalizzata, ma il suo carattere esuberante glielo ha impedito".

Sarzana - Val di Magra - Fabrizio Zanicotti, segretario provinciale della Lega, corre in soccorso del suo capogruppo sarzanese Iacopi. Ricordate la dichiarazione secondo cui Sarzana avrebbe risollevato le sorti del suo commercio del centro ricorrendo al più antico mestiere del mondo e allestendo un quartiere a luci rosse come accade ad Amasterdam. Ebbene quelle parole hanno generato una ridda di commenti e a questo punto è dovuto intervenire proprio Zanicotti che se la prende con il consigliere Mione, reo di aver portato in aula un lunghissimo intervento che avrebbe irritato oltremisura il capogruppo della Lega: "Ha ritenuto di rispondere provocatoriamente, mi sembra evidente: è stata buttata lì al solo scopo di dare una risposta sarcastica a chi sosteneva che la giunta non fa nulla per venire incontro al commercio del centro storico e ben sapendo che l’idea non è realizzabile in quanto contraria alla legge vigente in materia".



Ma Zanicotti in parte se la prende anche con Iacobi, pur assolvendolo: "Sarebbe senz’altro stato preferibile che il consigliere Iacopi, avesse trovato una risposta altrettanto provocatoria senza tirare in mezzo riferimenti alla prostituzione legalizzata, ma il suo carattere esuberante glielo ha impedito. La Lega, da sempre, ha in programma la riapertura delle case chiuse, da realizzarsi per legge, nel rispetto delle regole e della volontà dei cittadini. Quello che però deve essere chiaro è che, nel programma della Lega, non c’è sicuramente la trasformazione del centro di Sarzana in una nuova Amsterdam".