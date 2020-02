"Non vogliamo il gruppo consiliare di Toti? E' una fake news e ve lo dimostro"

Sarzana - Val di Magra - "Non vogliamo la costituzione del gruppo consiliare di opposizione Cambiamo con Toti? Ecco un esempio di fake news", il sindaco Monica Paganini non ci sta e ci tiene a precisare la ricostruzione dei fatti, diversamente da come erano stati esposti dai consiglieri d'opposizione (leggi qui). "Abbiamo convocato la commissione consiliare per avviare un percorso condiviso, tra maggioranza e opposizione, di revisione di tutto il regolamento del consiglio

comunale, non più adeguato alle esigenze di buon funzionamento dell’organo di indirizzo e controllo politico amministrativo dell’ente. In quella sede il presidente della commissione ha ipotizzato un calendario di tre sedute di commissione, all’interno del quale è stata inserita la discussione dell’emendamento presentato dall’opposizione circa la costituzione del nuovo gruppo consigliare. Durante la prima discussione, che ha affrontato come primo argomento proprio la proposta dell’opposizione, con disponibilità all’inserimento in regolamento, improvvisamente i consiglieri Gino Pavero (membro della commissione) e Righi Brunella (che pur non essendo membro della commissione è stata ammessa con diritto di intervento) hanno abbandonato la seduta. Auspico che ci sia da parte dei consiglieri Brunella Righi, Gino Pavero e Valentina Massi la volontà di tornare in commissione per definire nel più breve tempo possibile, il nuovo regolamento, rispondendo così anche alle loro esigenze di partito".