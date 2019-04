"Noi per Castelnuovo" candida Maria Luisa Isoppo

Sarzana - Val di Magra - Maria Luisa Isoppo sarà il volto di candidato sindaco della lista civica “Noi per Castelnuovo”. In una nota della lista si legge: "Non siamo espressione di alcun partito, né rappresentiamo alcun schieramento dei partiti di centro-destra o di centro-sinistra; siamo un’aggregazione di cittadini democratici, d’ispirazione ideale, culturale e politica diversa, ma uniti dalla voglia di realizzare un programma di buona amministrazione e di rinnovamento, rendendo possibile l’alternanza alla guida del Comune e favorendo un governo più attento alle quotidiane esigenze dei castelnovesi".

"Nel nostro simbolo esiste solo il “noi” - si legge in una nota - e non il nome del candidato a Sindaco; con questa scelta vogliamo rimarcare anche il rifiuto di una eccessiva personalizzazione della figura del Sindaco: i candidati al Consiglio Comunale e il candidato a Sindaco formano una “squadra”, complessivamente impegnata a realizzare il nostro programma. Proprio perché non abbiamo alcun partito alle nostre “spalle”, non abbiamo sottoscritto alcun accordo di spartizione delle “poltrone” e, quindi, la formazione della Giunta Comunale seguirà criteri innovativi; la lista comunicherà subito non solo la persona designata alla carica di Sindaco, ma anche la composizione della Giunta formata solo dalvicesindaco-assessore e da un assessore (e non da quattro). Inoltre, il candidato Sindaco si impegna ad assegnare a tutti i consiglieri eletti una delega specifica e a favorireperiodiche rotazioni nella carica di assessore".

"Con i risparmi (di circa € 30.000 annui) nell’erogazione delle due indennità riservate ai due assessori non nominati - proseguono -, verrà creato un fondo permanente per progetti culturali e per il marketing territoriale perché per uscire dall’attuale crisi economica occorrono nuove idee e nuove energie per creare nuove opportunità di lavoro per i castelnovesi. Cercheremo ulteriori risorse (donazioni, sponsorizzazioni e fondi europei) per finanziare questo fondo permanente, affinché con queste somme a disposizione si possano sviluppare progetti culturali e di marketing territoriale, quale motore di tutela e di rigenerazione territoriale, favorendo uno sviluppo economico locale, sostenibile e partecipato, quale presupposto per nuove occasioni lavorative".

"Con questo modo concreto di procedere - si legge ancora - , vogliamo rappresentare non soltanto il nostro attaccamento a Castelnuovo Magra (cioè il nostro carattere “civico”), ma soprattutto la nostra volontà di perseguire un reale rinnovamento nel governo del Comune, finalizzato a creare nuove opportunità di sviluppo e di lavoro per i castelnovesi, in particolare per i giovani e gli attuali disoccupati e precari. Su questi presupposti, l’assemblea degli amici e sostenitori della lista civica in data 12 aprile, dopo aver raccolto le adesioni necessarie per formare la lista stessa, ha valutato di proporre come proprio candidato alla carica di Sindaco di Castelnuovo Magra Maria Luisa Isoppo. Vogliamo evidenziare come per la prima volta viene proposta una donna alla candidatura a Sindaco e anche questo fatto rappresenta già una svolta rispetto alla tradizione locale".

"Nel caso in cui la lista civica “Noi per Castelnuovo” risultasse vincente alle elezioni del 26maggio 2019 - scrivono - comunichiamo già ora i due nominativi che verranno poi designati per l’eventuale carica di assessore: Euro Mazzi e Francesco Baracchini, i quali si occuperanno rispettivamente di gestione delle risorse (personale e bilancio) e della direzione del progetto di marketing territoriale per Castelnuovo Magra. Riteniamo che gli elettori possano apprezzare l’affidabilità della nostra lista proprio perché sanno anticipatamente quale sarà la formazione della nuova giunta comunale, nonché la competenza l’esperienza dei designati, i quali avranno il compito di realizzare il programma elettorale (pubblicato sul blog https://noipercastelnuovo.blogspot.com/)con il quale la lista civica si presenta alle elezioni".