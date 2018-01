"Noi e Costa antifascisti nei fatti, caro Bufano. Non a parole"

Intervento di Francesco Ponzanelli, capogruppo consiliare 'Noi con l’Italia Santo Stefano di Magra'.

Sarzana - Val di Magra - Credo che aldilà delle diagnosi mediche, i grossi vuoti di memoria li abbiano proprio gli ex popolari e i margheritini senza più petali.

Ricordo che lo scudo crociato, così tirato in ballo in ogni campagna elettorale, fu proprio affossato da parte di chi si professò ” popolare”, in primis dallo “statista” Martinazzoli & C. che, per la colpa di qualcuno, abiurò il nome e il simbolo .

Distruggendo non solo il simbolo ma un modo di pensare, di vivere, di lavorare, di comprendere l’ esercizio di governare un paese difficile e complicato, uscito da una guerra devastante. Portandolo ad un boom economico ed a essere uno dei paesi più industrializzati del mondo, grazie alla realizzazione di una democrazia pluralista, sicuramente non perfetta, sicuramente in alcuni suoi comparti anche deviata, ma matura e decisiva contro ogni totalitarismo compreso quello comunista, pericolo reale e storico per i blocchi contrapposti presenti all’ epoca.

Il risentimento che traspare dal comunicato dell’ esponente del PD provinciale è grottesco e fuorviante per la storia del consigliere regionale Andrea Costa e di tutti noi: siamo antifascisti nei fatti e non a parole, non ci riempiamo la bocca per compiacere o compiacerci all’ ombra della solita campagna elettorale dove ogni volta aleggia lo spettro dell’odio e del rancore e vedere fascisti anche su Marte.

Rispediamo al mittente queste pillole di etica politica.

L’ entusiasmo,la serietà, la moderazione e i contenuti espressi da Andrea Costa sono evidenti sotto gli occhi di tutti, dagli addetti ai lavori fino al semplice cittadino.

Forse la popolarità di Andrea Costa che riscuote nella provincia, anche all’ ombra della nuova compagine e dello scudocrociato, sta infastidendo qualcuno , se ne faccia una ragione!

Il compagno Bufano invece non può non smentire quello che successe, dopo aver fatto armi e bagagli verso la sinistra “per ragioni di bottega”,a lui e alla sua corrente: furono” benedetti” con ruoli politici di ogni genere.

Dove erano quando ACAM delapidava il suo bilancio?

Dove erano quando nel comune di Sarzana cresceva il disavanzo a due cifre?

La macelleria sociale che è stata perpetrata con il precariato? L’abolizione dell’ art.18?

Dove erano quando veniva stravolta la famiglia tradizionale?

Ci vorrebbero fiumi di inchiostro, per elencare le svariate negligenze ed omissioni.

Prossimamente alle elezioni politiche, come in quelle amministrative, ci sarà un centro- destra reale forte e unito,per contro un PD che,chiamarlo ancora centro sinistra è già un amarcord.



Francesco Ponzanelli Capogruppo consiliare Noi con l’Italia Santo Stefano di Magra